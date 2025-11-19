ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவதில் இழுபறி... நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற வேண்டுமென கோருவது எப்படி? அதற்கான ஆவணங்கள் எதையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை என அரசுத்தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடக்கோரிய வழக்கில் மலை தர்கா தரப்பையும், தொல்லியல்துறையும் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

மதுரை எழுமலையைச் சேர்ந்த ராம ரவிக்குமார் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கார்த்திகை மாதம் முருகனுக்கு உகந்தது. திருப்பரங்குன்றம் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்று. திருப்பரங்குன்றம் மலை தொடர்பான வழக்கில், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் இந்த ஆண்டு கார்த்திகை திருவிழாவை முன்னிட்டு, மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் அல்லாமல், பிள்ளையார் கோயில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற முடிவு செய்துள்ளனர். இது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. ஆகவே, இந்த ஆண்டு கார்த்திகை திருநாளை முன்னிட்டு திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றவும், உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவது தொடர்பான அறிவிப்பை ரத்து செய்தும் உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில், "6ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற அனுமதியுள்ளது. தேவஸ்தானமே அதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

மற்றொரு மனுதாரர் தரப்பில், "இந்து மக்களுக்கு எப்போது பிரச்சனை எழுந்தாலும் அதனை இந்துக்களுக்கும், பிற மதத்தினருக்கும் பிரச்சனை என காண்பித்து, அமைதிக்குழு அமைத்து உரிய தீர்வு எட்டப்படுவதில்லை. திருப்பரங்குன்றம் மலை கார்த்திகை தீப விஷயத்திலும் அது போல அரசு கூறுவதை ஏற்க இயலாது. தற்போதைய விவகாரத்தில் பிற மதத்ததைச் சேர்ந்தவர்கள் யாரும் போராடவில்லை. தமிழக அரசும், இந்து சமய அறநிலையத்துறையுமே பிரச்சனை எழும் என கூறுகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அரசுத்தரப்பில், "ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற வேண்டுமென கோருவது எப்படி? அதற்கான ஆவணங்கள் எதையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரப்பட்டது. தற்போது குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஏற்ற வேண்டுமென்பதை உரிமையாகக் கோரியுள்ளனர்'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: அடுத்த ஒரு வாரமும் மழைதான்... குடையை மட்டும் மறந்துறாதீங்க மக்களே!

அதற்கு நீதிபதி, "மலை மீது" என்றே உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிட்டார். அரசுத்தரப்பில், "உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலும் மலை மீதே உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் தரப்பில், "உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே கார்த்திகை விளக்கு ஏற்றுவது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானது என எவ்விதமான ஆவணங்களும், இல்லாமல் கூறுவதை ஏற்க இயலாது. எந்த இடத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்ற உரிமையை பெற உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும். அதோடு திருப்பரங்குன்றம் மலை தொல்லியல் துறைக்கு சொந்தமானது என்பதால், தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதையடுத்து நீதிபதி திருப்பரங்குன்றம் மலை தர்கா தரப்பையும், தொல்லியல்துறையும் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கவும், தர்கா தரப்பிலும் தங்கள் விளக்கத்தைத் தெரிவிக்கவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை நவம்பர் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

THIRUPARANKUNDRAM HILL CASE
KARTHIGAI DEEPAM 2025
திருப்பரங்குன்றம் மலை
கார்த்திகை தீபம்
THIRUPARANKUNDRAM KARTHIGAI DEEPAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.