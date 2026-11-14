திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏசி திடீர் பழுது - காட்பாடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பயணிகளால் பரபரப்பு
பழுதடைந்த பெட்டிக்குப் பதிலாக மாற்று குளிர்சாதனப் பெட்டியை சேலம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பாடு செய்து தருவதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்த நிலையில், பயணிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
Published : November 14, 2026 at 7:33 AM IST
வேலூர்: சென்னையிலிருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கிச் சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் குளிர்சாதனப் பெட்டி பழுதடைந்ததால், காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ரயில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சென்னையிலிருந்து திருவனந்தபுரம் நோக்கிப் புறப்பட்ட திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் (22207) ரயிலில், B7 குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பெட்டியில் திடீரென ஏசி இயந்திரம் பழுதடைந்தது. இதனால் அந்தப் பெட்டியில் குளிர்சாதன வசதி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு, கடுமையான வெப்பமும் காற்றோட்டமின்மையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அந்தப் பெட்டியில் பயணம் செய்த பயணிகள் கடும் புழுக்கத்தாலும், மூச்சுத்திணறலாலும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
ரயில் பயணிகள் அதிருப்தி
இந்நிலையில் திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், நேற்று மாலை சுமார் 6 மணியளவில் காட்பாடி ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது. அப்போது B7 பெட்டியிலிருந்த பயணிகள் அனைவரும் கீழே இறங்கி, ரயில்வே அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், ஏசி பழுதை சரிசெய்யாமல் தொடர்ந்து இயக்கக்கூடாது எனக் கூறி ரயிலை மேற்கொண்டு இயக்க அனுமதிக்காமல் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த ரயில்வே ஏசி மெக்கானிக்குகள் விரைந்து வந்து பழுதை சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், மெக்கானிக்குகள் நீண்ட நேரம் முயற்சி செய்தும் ஏசி இயந்திரத்தின் பழுதை முழுமையாக சரிசெய்ய முடியாததால், பயணிகள் மேலும் ஆத்திரமடைந்தனர். அதனால் பழுதடைந்த B7 பெட்டியை உடனடியாக அகற்றிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக முறையாக இயங்கும் மாற்று குளிர்சாதனப் பெட்டியை இணைத்த பிறகே ரயிலை இயக்கவேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
இதுதொடர்பாக ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் ரயில்வே போலீசாருடன் பயணிகள் நீண்ட நேரம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், சென்னை - திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலேயே சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. மேலும் ரயிலில் பயணம் செய்த மற்ற பயணிகளும் தாமதத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
பயணிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை
தொடர்ந்து ரயில்வே அதிகாரிகள் பயணிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, பழுதடைந்த பெட்டிக்குப் பதிலாக மாற்று குளிர்சாதனப் பெட்டியை சேலம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பாடு செய்து தருவதாக அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து பயணிகள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு மீண்டும் ரயிலில் ஏறினர்.
பின்னர், மாலை சுமார் 7.30 மணியளவில் ரயில் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து, சேலம் நோக்கி தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தது. குளிர்சாதனப் பெட்டியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, ரயில் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தாமதமான சம்பவம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.