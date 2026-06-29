'திரிஷா ஒழிக' கோஷம்: அமைச்சருக்கு எதிரான திமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிரிப்பலை
அமைச்சர் பதவி விலகக் கோரி நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுகவினர் திரிஷா பெயரை உச்சரித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : June 29, 2026 at 4:46 PM IST
திருநெல்வேலி: தவெக அமைச்சர் சரத்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி, திமுக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் 'திரிஷா ஒழிக' என கோஷம் எழுப்பப்பட்டதால் சிறிது நேரம் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.
தமிழக மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சராக இருப்பவர் சரத்குமார். இவர் தொடர்பான வீடியோ ஒன்று அண்மையில் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் சர்ச்சையையும், விமர்சனத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த ஐபிஎல் போட்டியின் போது, பார்வையாளர் மாடத்தில் இருந்த சரத்குமார், ஒரு மாத்திரையை ஏடிஎம் அட்டையால் பொடியாக்குவது போன்ற காட்சி அதில் இடம்பெற்றிருந்தது.
அவர் மாத்திரியை பொடியாக்கும் முறையை பார்த்த பெரும்பாலான நெட்டிசன்கள், அது போதை மாத்திரை தான் எனக் கூறி வந்தனர்.
இது சர்ச்சையான நிலையில், அது போதை மாத்திரை அல்ல என்றும், தனது குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட்ட மாத்திரை எனவும் அமைச்சர் சரத்குமார் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
இதனை ஏற்காத திமுகவினர், அவர் பதவி விலக வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் தடையை மீறி இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதன் ஒருபகுதியாக, நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டையில் இன்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு மேற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், முன்னாள் சபாநாயகருமான ஆவுடையப்பன், மத்திய மாவட்ட பொறுப்பாளர் அப்துல் வகாப் எம்.எல்.ஏ, கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் கிரகாம்பெல் ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர்.
அமைச்சர் சரத்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரியும், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிராகவும் திமுகவினர் கோஷம் எழுப்பினர். குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து அவர்கள் முழக்கமிட்டனர்.
அப்போது அங்கு வந்த போலீசார், தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய திமுகவினர் 500-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனர்.
அவர்களை போலீசார் வாகனத்தில் ஏற்றிய போது, திமுக பிரமுகர் ஒருவர், 'விஜய் ஒழிக' என ஆக்ரோஷமாக கோஷமிட்டார். தொடர்ந்து, அவர் 'திரிஷா - விஜய் ஒழிக' எனக் கூறியதால் அங்கிருந்த தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் இடையே சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாலை ராஜா அந்த சமயத்தில் போலீஸ் வாகனத்தில் ஏறுவதற்காக வந்தார்.
அப்போது அவரும் திரிஷா பெயரை உச்சரித்த நிலையில், வாகனத்தில் இருந்த திமுகவினர் சிலர் சரியாக காது கேட்காமல், 'வாழ்க' என கோஷம் போட்டதால் மாலைராஜா அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
உடனே அவர் "என்னது வாழ்கவா?" என்று சிரித்தபடியே வாகனத்தில் ஏறினார். அமைச்சர் பதவி விலகக் கோரி நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திரிஷா பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.