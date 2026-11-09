திருச்சியில் ஒரே நாளில் மூன்று பேர் கொலை - காவல்துறை தீவிர விசாரணை
திருச்சியில் ஐடி ஊழியர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தலைமறைவாக உள்ள மூவரை தேடும் பணியில் காவல் துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : November 9, 2026 at 12:28 PM IST
திருச்சி: தீபாவளி தினத்தன்று திருச்சியில் மூன்று பேர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இரண்டு சிறுவர்கள் வெட்டிக்கொலை
திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரத்தை சேர்ந்தவர் ராகுல் (வயது 17). பெற்றோரை இழந்த இவர், உறவினர் வீட்டில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வந்தார். இவரது உறவினர் வழி சகோதரரான, அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஷால் (வயது 17). இவரும் கூலித் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 8) இரவு 11.30 மணியளவில், சமயபுரம் சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழக வளாகப் பகுதியில், புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் கரையோரமாக ராகுலும், விஷாலும் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர், இருவரையும் பயங்கரமான ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் விஷாலின் முகம் சிதைந்த நிலையிலும், ராகுல் கழுத்து மற்றும் தலையில் பலத்த வெட்டுக் காயங்களுடனும் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவ்வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்து, சம்பவம் தொடர்பாக, சமயபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சமயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் குணசேகரன், அந்த பகுதியை சோதனையிட்டபோது விஷால் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்திருந்தது தெரிய வந்தது. இந்நிலையில், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த ராகுலை மீட்ட காவல் துறையினர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முற்பட்டபோது, அவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மூன்று தனிப்படைகள் அமைப்பு
இதனைத் தொடர்ந்து, இருவரின் உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், பிரேத பரிசோதனைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் டோங்கரே பிரவீன் உமேஷிற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று மாவட்ட எஸ்.பி. ஆய்வு செய்தார்.
தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து தடயங்களை சேகரித்தனர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை கைப்பற்றிய காவல் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பட்டாசு வெடிப்பதில் மோதல் - ஐடி ஊழியர் கொலை
திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் தாலுகா, இருங்களூர் அருகே உள்ள புறத்தாக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிறிஸ்டோபர் (வயது 20). சென்னையில் உள்ள தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த இவர், தீபாவளி விடுமுறைக்காக சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளார்.
இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று (நவம்பர் 8) மாலை, கிறிஸ்டோபர் தனது நண்பர்களான ரஞ்சித் (வயது 26) மற்றும் லெனின் (வயது 21) ஆகியோருடன் இணைந்து, புறந்தாக்குடி நடுத்தெருவில் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த மேலத் தெருவைச் சேர்ந்த டொனால்ட், எடிசன் மற்றும் சார்லஸ் ஆகிய மூவரும், எங்கள் மீது படும்படி ஏன் பட்டாசு வெடிக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டுத் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, வாக்குவாதம் முற்றியதில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பலத்த மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த டொனால்ட், அருகில் இருந்த இரும்பு ஸ்பேனரை எடுத்து கிறிஸ்டோபரின் நெஞ்சின் இடது பக்கத்திலும், ரஞ்சித்தின் முகத்திலும் சரமாரியாக குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் படுகாயமடைந்த கிறிஸ்டோபர் மற்றும் ரஞ்சித் ஆகிய இருவரையும், பொதுமக்கள் மீட்டு, சமயபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். அங்கு, கிறிஸ்டோபரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவரது இதயப் பகுதி பலத்த காயமடைந்துள்ளதால், அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, முகத்தில் காயமடைந்த ரஞ்சித்திற்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தலைமறைவாக உள்ள மூவரை தேடும் பணி தீவிரம்
இதனைத் தொடர்ந்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சமயபுரம் காவல் துறையினர், கிறிஸ்டோபரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தலைமறைவாக உள்ள டொனால்ட், எடிசன் மற்றும் சார்லஸ் ஆகிய மூவரையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்ட லால்குடி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்களை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த உத்தரவிட்டார்.