ETV Bharat / state

திருச்சி மேற்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் திமுக சார்பில் கே.என்.நேரு, அமமுக சார்பில் ராஜசேகரன், நாதக சார்பில் தர்மராஜ், தவெக இருந்து எஸ். ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டத்தில் அனைவரின் கவனத்தை பெற்ற தொகுதியாக திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி உருவாகியுள்ளது. கடந்த 2009-க்கு பிறகு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொகுதியில் இதுவரை ஐந்து முறை (2019 இடைத்தேர்தல் உள்பட) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதனிடையே, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் திருச்சி மேற்கு தொகுதி மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.

திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,32,857

பெண்கள் - 1,44,126

மூன்றாம் பாலினம் - 35

மொத்தம் - 2,77,018

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் 81.35% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. அனைத்து சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு போட்டியிடுகிறார். அமமுக சார்பில் ராஜசேகரன், தவெக சார்பில் ராமமூர்த்தி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புவனேஷ்வரி போட்டியிடுகின்றனர்.

திருச்சி மேற்கு தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக மற்றும் அமமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. மீண்டும் தொகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் என தற்போதைய எம்எல்ஏவும், திமுக வேட்பாளருமான கே.என்.நேரு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி அமமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அக்கட்சி வேட்பாளர் ராஜசேகரன் தரப்பிலும் தீவிர களப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில், திமுக வேட்பாளர் கே.என்.நேரு அனைத்து கட்சி வேட்பாளர்களையும் தாண்டி ஒரு அடி முன்னிலை வகிக்கிறார்.

2011-க்கு பிறகு திருச்சி மேற்கு சட்டப் பேரவை தொகுதியில் இதுவரை 5 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிமுக 2, திமுக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுகவுடன், அமமுக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே.என்.நேரு, அதிமுக வேட்பாளரை 80 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

TAGGED:

TRICHY WEST CONSTITUENCY
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
திருச்சி மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.