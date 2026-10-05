மெழுகுவர்த்தியை கொடுத்த காங்கிரஸ் எம்பி- தட்டி விட்ட தவெக எம்எல்ஏ: அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்
"நீங்கள் நினைப்பது போல் எங்களுக்குள் எந்த பிரிவினையும் கிடையாது. நாங்கள் அனைவரும் அண்ணன், தம்பி தான்" என அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 5:35 PM IST
திருச்சி: அரசு விழாவில் காங்கிரஸ் எம்பி கொடுத்த மெழுகுவர்த்தியை தவெக எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜி தள்ளிவிட்டது கூட்டணி கட்சிகளின் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதாக அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கலையரங்கம் மண்டபத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளின்கீழ் கர்ப்பிணிகளுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு விழா இன்று (அக்டோபர் 5) நடைபெற்றது.
விழாவில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், முசிறி எம்எல்ஏ விக்னேஷ், மணப்பாறை எம்எல்ஏ கதிரவன், திருவெறும்பூர் எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜி, காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர் திலக், திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதிக் தயாள் மற்றும் அரசு உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவை அமைச்சர் ரமேஷ், குத்துவிளக்கேற்றித் தொடங்கி வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதிக் தயாள், மணப்பாறை எம்.எல்.ஏ. கதிரவன், முசிறி எம்.எல்.ஏ. விக்னேஷ் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றினர். மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர் திலக் குத்துவிளக்கை ஏற்றுவதற்காக வந்த போது, திருவெறும்பூர் எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜி, தான் குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்பாக எவ்வாறு ஏற்றலாம்? எனக் கூறி அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
அரசு விழாவில் தவெக எம்எல்ஏ - காங்கிரஸ் எம்.பி வாக்குவாதம் #tvkmla | #congressmp | #trichy | #governmentfunction | #tvkgovernment | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/YstiyBJ1fp— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 5, 2026
அப்போது கிறிஸ்டோபர் திலக், நீங்கள் முதலில் குத்துவிளக்கை ஏற்றுங்கள் எனக் கூறி அவரிடம் மெழுகுவர்த்தியை வழங்க முயன்றார். எனினும், எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜி, அவரது கையை தட்டிவிட்டார். இதனால் மெழுகுவர்த்தி கீழே விழுந்தது. இதனைக் கண்ட அமைச்சர் ரமேஷ், தவெக எம்எல்ஏவான நவல்பட்டு விஜியை சமாதானப்படுத்தி குத்துவிளக்கை ஏற்ற வைத்தார்.
எனினும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர் திலக், குத்துவிளக்கை ஏற்றவில்லை. இருப்பினும், விழாவில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்வு, தவெக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, நடந்த விழாவில் கர்ப்பிணிகளுக்கு வளைக்காப்பு நடைபெற்றது. அத்துடன், அறுசுவை விருந்தும் வழங்கப்பட்டது.
அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்
விழாவிற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் அளித்த பேட்டியில், "எந்தவிதமான பிரச்சனையும் கிடையாது; எதுவும் நடக்கவில்லை; ப்ரோடோகாலின் அடிப்படையில் முதலில் தான் குத்துவிளக்கை ஏற்ற வேண்டும் என தவெக எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜி கூறினார். மற்றபடி, பிரச்சினை எதுவும் இல்லை. நீங்கள் வந்து எங்களை தாராபுரத்தில் சந்தித்திருக்க வேண்டும்.
தவெகவில் இணைந்த அதிமுகவினரும், மற்ற கூட்டணி கட்சியினரும் ஒற்றுமையாகவும், அண்ணன், தம்பியாகவும் தாராபுரம் தொகுதியில் வாக்குக்கேட்டு மக்களைச் சந்தித்திருக்கிறோம். அதனால் நீங்கள் நினைப்பது போல் எங்களுக்குள் எந்த பிரிவினையும் கிடையாது. நாங்கள் அனைவரும் அண்ணன், தம்பி தான். நாங்கள் அனைவரும் அன்பால் இணைந்தவர்கள். நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறோம். தேவையில்லாமல் குழப்பங்களை ஏற்படுத்த வேண்டாம்; நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாகச் செயல்படுகிறோம்" என தெரிவித்தார்.