ETV Bharat / state

அமைச்சர் முன்னிலையில் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய திருச்சி திருவானைக்காவல் கோயில் யானை அகிலா

2011‌-ம் ஆண்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியின்போது கோயில் பூஜைகள் மற்றும் பணிகளுக்காக அகிலா யானை திருவானைக்காவல் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்டது.

திருவானைக்காவல் கோயில் யானை அகிலா பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் அமைச்சர் ரமேஷ்
திருவானைக்காவல் கோயில் யானை அகிலா பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் அமைச்சர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: திருச்சி திருவானைக்காவல் கோயில் யானை அகிலா தமது 24-வது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடியது. அமைச்சர், பக்தர்கள் அதற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்து மகிழ்ந்தனர்.

பஞ்சபூதத் தலங்களில் நீர் தலமாகவும், சக்தி பீடங்களில் வராகி பீடமாகவும் திகழும் திருச்சி திருவானைக்காவல் அருள்மிகு ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. காவிரியில் இருந்து துதிக்கையின் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து யானை சிவபெருமானை வணங்கிய தலம் என்ற வரலாறும் சொல்லப்படுகிறது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இத்திருத்தலத்தில் யானையின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

ஒவ்வொரு கால பூஜையிலும் கோயில் யானை அகிலா மூலம் புனிதநீர் எடுத்துவரப்பட்டு சுவாமி மற்றும் அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது. மேலும், சுவாமி தங்கரதப் புறப்பாடு உள்ளிட்ட திருவிழா உற்சவங்களிலும் கோயில் யானை அகிலா ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திருச்சி திருவானைக்காவலில் அமைந்துள்ள பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் நீர் ஸ்தலமான
ஜம்புகேஸ்வரர் - அகிலாண்டேஸ்வரி கோயிலில் அகிலா என்கிற யானை கோயிலின் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு பிறந்த அகிலா யானையானது 2011‌ ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியின்போது கோயில் பூஜைகள் மற்றும் பணிகளுக்காக திருவானைக்காவல் கோயிலுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: தப்பியோடி தியேட்டரில் 'கருப்பு' படம் பார்த்த நூறாண்டு சிறை கைதி: சுற்றி வளைத்து தூக்கிய போலீஸ்

அதற்கு இன்று 24 வயது பூர்த்தி அடைந்ததையடுத்து கோயில் சார்பில் யானைக்கு பிறந்தநாள் விழா எடுக்கப்பட்டது. இதனை முன்னிட்டு கோயில் யானை அகிலா அலங்கரிக்கப்பட்டு கோயில் வளாகத்திற்குள் அழைத்து வரப்பட்டது.

அங்குள்ள நந்தவனத்தில் யானைக்கு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு கோயில் அதிகாரிகள், யானைபாகன்கள், அர்ச்சகர்கள், திருக்கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பலரும் பங்கேற்று யானை அகிலாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துப் பாடினர்.

பின்னர் பழங்கள், காய்கறிகள், கடலை மிட்டாய், கொழுக்கட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு திண்பண்டங்களை வழங்கி யானையை மகிழ்வித்தனர். இந்த நிகழ்வில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் கலந்து கொண்டு யானைக்கு பழங்கள் வழங்கி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அப்போது அங்கு நின்றிருந்த குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பலர் யானைக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். யானை அகிலா அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, தன் தும்பிக்கையை தூக்கி தலையை அசைத்தது. அதனை அங்கிருந்த பக்தர்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனர்.

TAGGED:

TRICHY TTHIRUVANAIKAVAL TEMPLE
MINISTER RAMESH
திருச்சி திருவானைக்காவல்
கோயில் யானை அகிலா பிறந்த நாள்
TEMPLE ELEPHANT AKHILA BIRTHDAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.