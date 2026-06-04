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பாஜக பெண் நிர்வாகியை ஆபாசமாக பேசிய புகாரில் திருச்சி சூர்யா கைது

கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னரே, திருச்சி சூர்யா அவரது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில், "தான் சென்னை போலீஸாரால் இன்று கைது செய்யப்படுவேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

திருச்சி சூர்யா - கோப்புப்படம்
திருச்சி சூர்யா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 4:14 PM IST

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சென்னை: பாஜக பெண் நிர்வாகியை ஆபாசமாக பேசிய வழக்கில் திருச்சி சூர்யாவை கைது செய்து சென்னை சைபர் கிரைம் போலீஸார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் முதல் பெண் தேசிய பந்தய சாம்பியனும், பாஜக இளைஞர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவின் மாநில செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருபவர் அலிஷா அப்துல்லா. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் கே. அண்ணாமலை முன்னிலையில் இவர் தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டார்.

இருப்பினும், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக அலிஷா அப்துல்லா அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்ளவில்லை. பிரசவ காலத்தை முன்னிட்டு பாஜக-வின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில்கூட கலந்து கொள்ளாமல் அவர் தற்காலிகமாக அரசியல் வாழ்க்கையில் இருந்து விலகியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், நேற்று (மே 03) சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த அவர், திருச்சி சூர்யா மற்றும் யூட்யூபர் முக்தார் மீது ஓர் பரபரப்பு புகாரை அளித்திருந்தார்.

யூடிப்பூர் முக்தார் மற்றும் திருச்சி சூர்யா, இவர்கள் இருவரும் தன்னைப் பற்றியும் தனக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளைப் பற்றியும் அவதூறாக பேசி வருவதாக கண்ணீர் மல்க கூறி அவர் புகார் அளித்தார். மேலும், அவர்கள் தொடர்ந்து பெண்களை அவதூறாக பேசி வருவதால், இருவர் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

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அலிஷா-வின் இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை தெற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீஸார், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், அவதூறு பரப்புதல், பெண்ணின் கண்ணியத்திற்கு களங்கம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இத்துடன், திருச்சி சூர்யாவை திருச்சியில் வைத்து இன்று (மே 04) சைபர் கிரைம் போலீஸார் அதிரடியாக கைதும் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அவரை தனி இடத்தில் வைத்து தீவிர விசாரணையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில், இன்று காலை போலீஸாரால் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னரே, திருச்சி சூர்யா அவரது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில், "தான் சென்னை காவல்துறையினால் இன்று கைது செய்யப்படுவேன்" என்று தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

திருச்சி சூர்யா கைது
அலிஷா அப்துல்லா புகார்
ALISHA ABDULLAH
TRICHY SURYA ARRESTED BY POLICE
TRICHY SURYA ARRESTED

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