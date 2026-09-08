சிங்கப்பூர் சென்ற ‘ஏர் இந்தியா’ விமானத்தில் இயந்திரக் கோளாறு - நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பிய 187 பயணிகள்
சிங்கப்பூர் சென்ற விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட நிலையில், பயணிகள் அனைவரும் விமானத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி, சென்னை விமான நிலைய ஓய்வு அறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
Published : September 8, 2026 at 9:04 AM IST
சென்னை: திருச்சிராப்பள்ளியில் இருந்து சிங்கப்பூர் சென்ற ஏர் இந்தியா விமானம், இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.
திருச்சியில் இருந்து சிங்கப்பூர் செல்லும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் விமானம், நேற்று மாலை 179 பயணிகள் 8 விமான ஊழியர்கள் என மொத்தம் 187 பேருடன் சென்று கொண்டு இருந்தது. இந்த விமானம் நடுவானில் சுமார் 30,000 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டு இருந்தது. அப்போது திடீரென இயந்திரக் கோளாறு ஏற்பட்டதை அறிந்த விமானி, விமானத்தை அவசரமாக தரை இருக்க முடிவு செய்தார்.
அவசரமாக தரையிறங்கிய விமானம்
அப்போது விமானம் சென்னை வான்வெளியில் பறந்து கொண்டு இருந்தது. இதனையடுத்து விமானி அவசரமாக சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையோடு தொடர்பு கொண்டு, விமானத்தை அவசரமாக சென்னையில் தரையிறக்க அனுமதி கேட்டார். சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விமானத்தை சென்னையில் உடனடியாக அனுமதி கொடுத்தனர். மேலும் விமானம் அவசரமாக தரை இறங்குவதற்கான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்து முடிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் இந்த விமானம் நேற்று மாலை சுமார் 6 மணியளவில், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் ஓடுபாதை பகுதியில் அவசரமாக தரையிறங்கியது. அதன் பின்பு அந்த ஏர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் விமானம், சென்னை விமான நிலையம் நடைமேடைக்கு கொண்டு சென்று நிறுத்தப்பட்டது.
பயணிகள் மீட்பு
பயணிகள் அனைவரும் விமானத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி, சென்னை விமான நிலைய ஓய்வு அறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். விமான பொறியாளர்கள் குழுவினர் விமானத்தை பழுது பார்க்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விமானம் இயந்திர கோளாறு சரி செய்யப்பட்ட பின்பு, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் மீண்டும் சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு நள்ளிரவு 12 மணியளவில் புறப்பட்டுச் சென்றது.
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திருச்சி, சிங்கப்பூர் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் விமானம் நடுவில் பறந்து கொண்டு இருந்த போது, திடீரென ஏற்பட்ட இயந்திர கோளாறு காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் உடனடியாக அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இதனால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டு விமானத்தில் இருந்த 179 பயணிகள் உட்பட 187 பேர் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினர். இந்த சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.