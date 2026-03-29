திருச்சி சமயபுரம் கோயில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் பெண் பக்தர் உயிரிழப்பு
சக்தி தலங்களில் முதன்மையானதும் பிரசித்தி பெற்ற திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு விழாக்களில் கலந்துகொள்ள பல ஊர்களில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
Published : March 29, 2026 at 5:19 PM IST
திருச்சி : திருச்சி சமயபுரம் கோயிலில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பெண் பக்தர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சக்தி தலங்களில் முதன்மையானதும் பிரசித்தி பெற்ற திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு விழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். இங்கு அம்மனை தரிசிப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக வருகை தருவார்கள்.
மாரியம்மனை காலையில் தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக பலர் இரவில் தங்குவார்கள். அதன்படி, நேற்று (மார்ச் 28) அம்மனை தரிசிப்பதற்காக தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து நதியா (32) மற்றும் அவரது உறவினர்கள் வருகை தந்தனர். இரவு கோயில் சன்னதி வீதி மண்டபத்தில் தங்கிவிட்டு காலையில் அம்மனை தரிசிக்க இருந்தனர்.
இரவு படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென மண்டபத்தில் காங்கிரட் மேற்கூரை இடிந்து கீழே விழுந்தது. இதில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 3 பெண் பக்தர்கள் பலத்த காயமடைந்தனர். இதில் நதியா சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மீதமுள்ள 2 பேரும் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடக்க, அருகில் உள்ள பக்தர்கள் உடனடியாக இருவரையும் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து சமயபுரம் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நேரில் ஆய்வு செய்த காவல்துறையினர் பேரிக்கார் கொண்டு சன்னதி வீதியை முற்றிலும் அடைத்தனர். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இரவில் கோயில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து பெண் பக்தர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதே நேரம், கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று 4 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அதற்குள் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்த சம்பவம் பேசுபொருளாகியுள்ளது.