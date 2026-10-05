ஆந்திராவில் இருந்து கருவாடு லாரியில் கஞ்சா கடத்தல் - 5 பேர் கைது
கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிபதி உத்தரவின்பேரில் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
Published : October 5, 2026 at 1:21 PM IST
திருச்சி: ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து கருவாடு ஏற்றி வந்த லாரியில் ரகசியமாகப் பதுக்கி கடத்தி வரப்பட்ட சுமார் 22 கிலோ கஞ்சாவை சமயபுரம் போலீசார் பறிமுதல் செய்து, கடத்தலில் ஈடுபட்ட 5 பேரைக் கைது செய்தனர்.
ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து கருவாடு லோடு ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்றில் சுமார் 50 கிலோ கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அந்த லாரியிலிருந்து முதற்கட்டமாக 27 கிலோ கஞ்சா திண்டிவனத்தில் விற்பனைக்காக இறக்கப்பட்ட நிலையில், மீதமுள்ள கஞ்சாவுடன் லாரி திருச்சி நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, மாவட்ட எஸ்.பி உத்தரவின்பேரில் சமயபுரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் குணசேகரன் தலைமையில், உதவி ஆய்வாளர்கள் முரளி சுரேஷ், சரவணன் சுமன் மற்றும் காவலர்கள் அடங்கிய குழுவினர் சமயபுரம் எல்லைக்கு உட்பட்ட முக்கியச் சாலைகளில் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த வகையில், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து சமயபுரம் நால்ரோடு பகுதிக்கு செல்லும் சர்வீஸ் சாலையில், ரெட்டியார் மஹால் அருகே சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் வந்த லாரியை போலீசார் மறித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது லாரியில் இருந்தவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்ததால், சந்தேகமடைந்த போலீசார் லாரியை முழுமையாகச் சோதனை செய்தனர்.
அந்த சோதனையில், கருவாடு மூட்டைகளுக்கு இடையே கஞ்சா பொட்டலங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து லாரியில் இருந்த 5 பேரையும் பிடித்துச் சமயபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், அவர்கள் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஜோயல் (24), அரவிந்த் (31), திருச்சி ராம்ஜி நகரை சேர்ந்த காமராஜ் (29), ஒண்டிமுத்துகுமார் (46), கடலூரை சேர்ந்த இதயபாலன் (33) என்பது தெரிய வந்தது.
இதில் அரவிந்த் என்பவர் திட்டமிட்டு ஒடிசா மாநில எல்லையிலிருந்து கஞ்சாவை வாங்கி, விசாகப்பட்டினம் வழியாகக் கடத்தி வந்துள்ளார் என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள், சமயபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி, மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அதிக லாபத்திற்கு விற்பனை செய்வதற்காகவே இந்த கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்ததாக விசாரணையில் ஒப்புக் கொண்டனர்.
இது குறித்து சமயபுரம் போலீசார் 5 பேரின் மீதும் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். மேலும், அவர்களிடமிருந்து சுமார் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்புள்ள 21.296 கிலோ கஞ்சா, கஞ்சா விற்பனை செய்ததில் கிடைத்த ரூ. 50 ஆயிரம் ரொக்கம், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட 1 லாரி, 2 இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 4 ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் 1 பட்டன் செல்போன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரும் திருச்சி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிபதி உத்தரவின்பேரில் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். போதைப்பொருள் கடத்தலை துரிதமாகச் செயல்பட்டுத் தடுத்த சமயபுரம் போலீசாரை உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டினர்.