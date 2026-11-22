திருச்சி முசிறி அருகே நிகழ்ந்த கார் விபத்தில் 8 பேர் உயிரிழப்பு - காதணி விழாவுக்கு சென்று திரும்பியபோது துயரம்
கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததே விபத்திற்கு காரணம் என்று காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 22, 2026 at 6:28 PM IST
திருச்சி: முசிறி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் மரத்தில் மோதிய விபத்தில் சிக்கி 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணிக்கம், சங்கிலி, முருகன், ராஜேஷ், சக்திவேல், சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட 10 பேர் செங்கல் சூளையில் பணியாற்றி வந்துள்ளனர். இவர்கள் இன்று (நவம்பர் 22) நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற காதணி விழாவில் பங்கேற்பதற்காக தங்களது சொந்த ஊரான திருக்காட்டுப்பள்ளியில் இருந்து காரில் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்குச் சென்றுள்ளனர்.
அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, மீண்டும் தங்களது சொந்த ஊருக்குக் காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது துறையூர் – முசிறி சாலையில் ஜெம்புநாதபுரம் அருகே கார் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் இருந்த வேப்ப மரத்தின் மீது அதிவேகமாக மோதியுள்ளது.
இந்த விபத்தில் கார் பலத்த சேதமடைந்த நிலையில், காரில் பயணம் செய்த மாணிக்கம், சங்கிலி, முருகன், ராஜேஷ், பாவாடைஆகிய 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த சக்திவேல், சுப்பிரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் சிகிச்சைக்காக முசிறி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி சக்திவேல், சுப்ரமணி, சீதாராமன் ஆகிய 3 பேர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஜெம்புநாதபுரம் காவல்துறையினர், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக முசிறி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
|இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார விவகாரம் - ரூ.100 கோடி மோசடி தொடர்பாக முத்துக்குமார் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு ; அடுத்து என்ன?
மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காதணி விழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு சொந்த ஊருக்குத் திரும்பியபோது நிகழ்ந்த இந்த கோர விபத்து, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.