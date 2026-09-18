'நான் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட போது திமுக எனக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது'- துரை வைகோ குற்றச்சாட்டு
"நான் அரசியலுக்கு வந்தது ஒரு விபத்து; ஆனால் எங்கள் நிர்வாகிகளுக்காக கட்சியில் இருக்கிறேன்" என மதிமுகவின் தலைமை நிலையச் செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 6:30 PM IST
திருச்சி: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் நான் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் எனக் கூறி எனக்கு திமுக அழுத்தம் கொடுத்தது என துரை வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
திருச்சியில் உள்ள மதிமுக அலுவலகத்தில் இன்று (செப்.18) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அக்கட்சியின் தலைமை நிலையச் செயலாளரும், திருச்சி தொகுதியின் மக்களவை உறுப்பினருமான துரை வைகோ, "திருச்சி ஜி.கார்னர் பகுதியில் புதிய பாலம் அமைப்பது தொடர்பாக நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம்.
விரைவில் பாலம் அமைக்க டெண்டர் விடப்படும். மேலும் நான்கு சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பன்னாட்டு அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வருவது நல்ல விஷயம் தான். இதனால் முதலீடுகளை ஈர்க்க முடியும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக அழுத்தம் கொடுத்தது
மதிமுகவை கலைத்து விட்டு திமுகவில் இணைகிறேன் என எம்.பி. துரை வைகோ கூறினார் என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த துரை வைகோ, "பாராளுமன்றத் தேர்தலில் வேட்பாளராக அறிவித்த உடனே எனக்கு திமுக அழுத்தம் கொடுத்தது.
உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் எனக் கூறி எனக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர். பாராளுமன்றத் தேர்தலில் நான் போட்டியிட்டபோது கலைஞர் அறிவாலயத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் நான் பங்கேற்ற போது கருப்பு சட்டை அணிந்திருந்தேன். அந்த சட்டையைக் கழட்டிவிட்டு வருமாறு திமுகவினர் வற்புறுத்தினர்.
நான் அரசியலுக்கு வந்தது ஒரு விபத்து
எனது சுயமரியாதைக்கு பங்கம் ஏற்படும் விதமாக செயல்பட்டனர். தொடர்ந்து என்னை சிறுமைப்படுத்தும், அவமானப்படுத்தும் விதமாக திமுகவினர் பேசினர். ஒரு கட்டுக்கதையை முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேசியிருக்கிறார். எனது தந்தை வைகோ கோபக்காரர் என அனைவருக்கும் தெரியும். நான் எனது தந்தை, கட்சி நிர்வாகிகளுக்காக அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். நான் அரசியலுக்கு வந்தது ஒரு விபத்து. ஆனால் எங்கள் நிர்வாகிகளுக்காகக் கட்சியில் இருக்கிறேன். பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தற்போது மக்களுக்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.
மிசாவின் போது வயது 3
மதிமுகவில் இருந்து சென்ற இரண்டு நபர்களை வைத்துக் கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் தனிநபர் தாக்குதல் செய்கின்றனர். எதற்கும் நான் பயப்பட மாட்டேன். கே.என்.நேரு அவர் ஸ்டைலில், பல எம்எல்ஏக்களை மறைமுகமாக காலிச் செய்தவர். தற்போது திருச்சியில் முக்கியமான ஒருவர் தேர்தலில் தோற்றதுக்கு காரணமே கே.என்.நேரு தான்.
மிசா சட்டம் வந்த போது நான் பிறக்கவே இல்லை என கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார். மிசா எப்போது வந்தது என்ற வரலாறு அவருக்கு தெரியவில்லை. மிசா வந்த போது எனக்கு வயது மூன்று.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள இல்லத்தில் அண்ணா முன்பு கல்லூரி மாணவனாக வைகோ பேசியது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு. அந்த புகைப்படம் அண்ணாவின் காஞ்சிபுரம் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த படம் எங்கு இருக்க வேண்டுமோ, அந்த இடத்திற்கு சென்று சேர்ந்துள்ளது. இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோருக்கு மதிமுக தொண்டர்கள் சார்பில் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" இவ்வாறு துரை வைகோ தெரிவித்தார்.