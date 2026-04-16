கேள்வி கேட்டதால் தாக்கிய திமுகவினர்; அவமானத்தில் இளம்பெண் விபரீத முடிவு
கட்சிக்காரர்களுக்கு மட்டுமே பரிசுப்பொருள் கொடுப்போம் என திமுகவினர் கூறியதால், சிந்துஜா அவர்களிடம் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 16, 2026 at 1:52 PM IST
திருச்சி: பரிசுப்பொருள் கேட்டு கேள்வியெழுப்பிய இளம்பெண்ணை திமுகவினர் தாக்கியதால் அவர் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்டத்திலும் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன.
இந்நிலையில், கடந்த 13- ஆம் தேதி இரவு 7.30 மணியளவில், திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வாழைக்கட்டைக் கிராமத்தில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு திமுக சார்பில் ராஜா, ராஜேந்திரன், ரவிக்குமார், ராஜ்குமார், சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் பரிசுப் பொருட்களை கொடுத்து வந்ததாக தெரிகிறது. அப்போது அங்கு வந்த அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிந்துஜா (25) என்பவர், தனக்கும் பரிசுப் பொருள் கொடுக்குமாறு கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு அவர்கள், கட்சிக்காரர்களுக்கு மட்டுமே பரிசுப் பொருட்களை வழங்குவோம் என்று கூறியுள்ளனர். அதற்கு சிந்துஜா, "இங்கு வேட்பாளர் வாக்கு சேகரிக்க வரும் போது இதுபற்றி நான் கேள்வி கேட்பேன் எனக் கூறியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள், சிந்துஜாவின் முடி மற்றும் ஆடையை பிடித்து இழுத்து, அவரை தாக்கியதாக தெரிகிறது.
தொடர்ந்து, அடுத்த நாள் (ஏப்.14) வீடு திரும்பிய தனது கணவரிடம், தனக்கு நேர்ந்த சம்பவம் குறித்து சிந்துஜா கூறியுள்ளார். அதற்கு அவர் மெளனமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, "என்னை யார் என்ன சொன்னாலும் நீ கேள்வி கேட்க மாட்டாயா?" என தனது கணவரிடம் சிந்துஜா கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு கணவர் பிரசாந்த், "எதுவாக இருந்தாலும் நாளை காலை பார்த்துக் கொள்ளலாம். "இப்போது நீ போய் தூங்கு" என்று கூறியுள்ளார். இதனால் கோபமடைந்த சிந்துஜா, "நீ வெளியே போ" என்று அவரை வெளியே தள்ளிவிட்டு கதவை மூடியுள்ளார். உடனடியாக பிரசாந்த், அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார்.
அப்போது சிந்துஜா தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டு சடலமாக கிடந்துள்ளார். இதுகுறித்து சிந்துஜாவின் தாயார், கொள்ளிடம் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதன்பேரில், காவல்துறையினர், 65/26, U/s 296(b), 115(2), 351, 79, 108 BNS r/w 4 of TNWH ACT r/w மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951-ன் 171, 123(1)(a) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் ஒன்பது பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, மண்ணச்சநல்லூர் பகுதியில் உள்ள மேம்பாலத்தில் சிந்துஜாவின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்துச் சென்றனர்.
கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு சிந்துஜாவிற்கு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், அவரது உயிரிழப்பு குறித்து ஆர்டிஓ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது; மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கதிரவன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.