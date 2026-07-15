மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட மனைவி: தேடிச் சென்று கொலை செய்த கணவன் - அதிர்ந்து நின்ற திருச்சி

மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட மனைவி: தேடிச் சென்று கொலை செய்த கணவன் - அதிர்ந்து நின்ற திருச்சி
மனைவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதை அறிந்த கணவன் சம்பத் குமார், ஆத்திரம் தாங்காமல் அங்கு சென்று அவரை கொலை செய்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 3:26 PM IST
திருச்சி: மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மனைவியை, தேடிச் சென்று கொலை செய்த கணவனை திருச்சி போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம் தீரன் நகரை சேர்ந்தவர் சம்பத் குமார். இவர் மிளகுபாறை பகுதியில் பீடா கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு கவிதா என்கிற மனைவியும், 9-ம் வகுப்பு பயிலும் மகளும், 7-ம் வகுப்பு பயிலும் மகனும் உள்ளனர்.
பீடா கடையில் இருக்கும் சம்பத் குமாருக்கு, அவரது மனைவி கவிதா வீட்டில் இருந்து தினமும் சாப்பாடு கொண்டு வரப்படுவது வழக்கம்.
இந்த சூழலில், நேற்று கடைக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர தாமதமாகி உள்ளது. இதனால் கோபம் அடைந்த சம்பத் குமார், மனைவியின் வீட்டிற்கு சென்று ஏன் தாமதம் எனக் கேட்டுள்ளார்.
இதனால் கணவன் - மனைவி இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருகட்டத்தில் வாக்குவாதம் முற்றவே, வீட்டில் இருந்த தேங்காய் உரிக்கும் கம்பியை எடுத்து கவிதாவை சம்பத் குமார் தாக்கியுள்ளார்.
இதில் கவிதா பலத்த காயமடைந்து, ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சரிந்துள்ளார். இதையடுத்து, கவிதாவின் பெற்றோருக்கு சம்பத் குமார் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
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இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த கவிதாவின் பெற்றோர் உடனடியாக அங்கு வந்து, அவரை திருச்சி சீனிவாசா நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில், ஆத்திரம் தாங்காத சம்பத் குமார், நேரடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று கவிதாவை கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.
இதில் கவிதா மருத்துவமனையிலேயே உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் சார்பில் உறையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உறையூர் போலீசார், கவிதாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், தலைமறைவாக இருந்த கணவன் சம்பத்குமாரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
குடும்பத் தகராறு காரணமாக கொலை நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் சம்பத்குமாரிடம் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.