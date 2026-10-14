அமைச்சரை சந்திக்க இருந்த விவசாயிகளுக்கு வீட்டுக்காவல்; இது என்ன நியாயம் என அய்யாக்கண்ணு ஆவேசம்
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கவும், தரிசு நிலத்தை தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதை ரத்து செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அய்யாக்கண்ணு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 4:31 PM IST
திருச்சி : "அமைச்சரைச் சந்திக்கவிருந்த விவசாயிகள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஜனநாயக நாட்டில் எங்களது உரிமைகளைக் கேட்பதற்கு கூட அனுமதி மறுக்கப்படுவது எந்த வகையில் நியாயம்" என்று விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மங்கனூரில் மாடு மேய்க்கும் தரிசு நிலத்தை தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதை ரத்து செய்யக்கோரி, தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையிலான விவசாயிகள் இன்று (அக்.14) மீன்வளத்துறை அமைச்சரை சந்திப்பதற்காக திருச்சியில் இருந்து புறப்பட இருந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த காவல்துறையினர் அய்யாகண்ணு உள்ளிட்ட விவசாயிகளை, திருச்சி அண்ணாமலை நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளனர்.
அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அய்யாக்கண்ணு, "புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மங்கனூர் கிராமத்தில் சுமார் 200 குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமாக மாடுகளை மேய்ப்பது மற்றும் பால் கறந்து விற்பனை செய்வது இருந்து வருகிறது. அப்பகுதியில் போதிய நீராதாரம் இல்லாததால், விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. 400 அடி ஆழத்திற்கு ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தாலும் தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை.
இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தங்களது கால்நடைகளை மேய்ப்பதற்காக அங்குள்ள தரிசு நிலத்தையே நம்பியுள்ளனர். இந்நிலையில், மாடுகள் மேய்க்கும் தரிசு நிலத்தை அரசின் விதிமுறைகளை மீறி, சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடற்பாசி சுத்திகரிப்புத் தொடர்பான தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ளனர்.
அரசின் விதிமுறைகளின்படி, இதுபோன்ற நிலத்தை வேறு பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்க வேண்டுமானால், அதற்குப் பதிலாக மாற்று நிலம் வழங்க வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை. நிலம் ஒதுக்கப்பட்டு நீண்ட காலமாகியும், அங்கு பணிகள் நடைபெறாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது பணிகளைத் தொடங்குவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி பணிகளைத் தடுத்து நிறுத்தினோம். வரும் அக்.27- ஆம் தேதி வரை அங்கு வேறு எந்தப் பணிகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என வலியுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து பணியாளர்கள் வெளியேறினர்.
இதையடுத்து, நிலம் ஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசாணை மற்றும் சட்ட விதிமுறைகளைச் சுட்டிக்காட்டி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரவும், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து முறையிடவும் முடிவு செய்தோம். இதற்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து விவசாயிகள் திருச்சிக்கு வந்துள்ளனர். மீன்வளத்துறை அமைச்சரைச் சந்திப்பதற்காக அதிகாலை 04.00 மணிக்குப் புறப்படத் திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால், நள்ளிரவு 01.00 மணிக்கே காவல்துறையினர் வந்து எங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதுகுறித்து சென்னையில் உள்ள சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சரிடம் தெரிவித்தபோது, அவர் வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார். இருப்பினும், காவல்துறையினர் எங்களைச் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. காவல் உதவி ஆணையர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இங்கேயே நின்றுகொண்டு விவசாயிகள் வெளியே செல்லக் கூடாது எனத் தடுத்து வருகின்றனர். ஜனநாயக நாட்டில் எங்களது உரிமைகளைக் கேட்பதற்கு கூட அனுமதி மறுக்கப்படுவது எந்த வகையில் நியாயம் என்று தெரியவில்லை.
மங்கனூர் கிராமத்தில் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலையில், கால்நடைகளை மேய்த்து பால் விற்பனை செய்வதன் மூலமாகவே மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அந்த வாழ்வாதாரத்தையும் பறிக்கும் வகையில் மாடு மேய்க்கும் தரிசு நிலம் தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நில ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யக்கோரி அரசிடம் முறையிடச் செல்லும் விவசாயிகளை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்துவது வேதனையளிக்கிறது. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கவும், நில ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.