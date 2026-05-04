திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...
Published : May 4, 2026 at 12:17 AM IST
திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தமிழகமே மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் தொடங்கும் முன்பு தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற தொகுதிகளை போல இருந்த திருச்சி கிழக்கு தொகுதி, தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுகிறார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது விஐபி தொகுதியாக உருமாறியது. விஜய் ஏற்கனவே சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் கூடுதலாக போட்டியிடுகிறார்.
இதனிடையே, கடந்த 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவின் போது காலை முதலே திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.
திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,25,646
பெண்கள் - 1,34,337
மூன்றாம் பாலினம் - 73
மொத்தம் - 2,60,056
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 81.77% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மை சமூகத்தினரின் வாக்குகள் இந்த தொகுதியில் பிரதானமாக உள்ளது. இது விஜய்க்கு சாதகம் என்று கருதப்பட்டாலும், திமுக சார்பில் போட்டியிட்டும் தற்போதைய எம்எல்ஏ இனிகோ இருதயராஜ் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இந்த வாக்கு யாருக்கு செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பெரிய அளவில் எழுந்துள்ளது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளையும் கடந்த முறை திமுக வென்ற நிலையில், இந்த முறையும் அந்த வெற்றி தொடரும் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு உறுதியாக தெரிவித்திருந்தார். அதைப்போலவே திமுக தரப்பில் தொகுதி முழுவதும் தீவிர பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. தவெக சார்பில் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் தீவிர களப்பணியாற்றி வந்தார்கள். குறிப்பாக தவெக தலைவர் இரண்டு முறை இந்த தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்த தொகுதியை பொறுத்த வரையில் திமுக, தவெக இடையே நேரடி போட்டி நிலவுவதால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை துல்லியமாக கணிக்க முடியாத நிலையே நிலவுகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு கடந்த 2011-இல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி உருவாக்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை அங்கு மூன்று முறை சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் இரண்டு முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை திமுகவும் வென்றுள்ளன. இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரியவரும்.