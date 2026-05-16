திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக சார்பில் களம் இறங்குபவர்கள் யார் யார்?
முதலமைச்சர் விஜய் ராஜினாமா செய்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 16, 2026 at 7:06 PM IST
திருச்சி: முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டு வென்ற திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. தவெக தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்றார்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் 1.20 லட்சம் வாக்குகள் பெற்ற அவர், சுமார் 53 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதே போன்று, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 91 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்ற அவர், சுமார் 27 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் ஒருவர் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றால், அரசியலமைப்பு விதிகளின் படி ஒரு தொகுதியில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அதனடிப்படையில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை விஜய் கடந்த வாரம் ராஜினாமா செய்தார். இதனைத்தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கு காலியானதாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
சட்டமன்ற தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டால், அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் அங்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். இந்நிலையில், திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக சார்பாக யார் நிற்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக தற்போதைய ஆளும் கட்சியான தவெக சார்பில், லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது மகன் சிரஞ்சீவி, விஜய் ரசிகர் மன்றத்தை முதலில் தொடங்கிய திருச்சி மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் ஆர்.கே ராஜா ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தவிர முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் பேரும் பலமாக அடிபடுகிறது.
எதிர்கட்சியான திமுக சார்பில், இத்தொகுதியில் திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான அன்பில் மகேஸ் தலைமையிலான நடைபெற்ற திமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில் திருவெறும்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவிய அன்பில் மகேஸ், இத்தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என்பது அவரின் ஆதரவாளர்களின் விருப்பமாக உள்ளது.
அதிமுக சார்பாக புதிய மாநகர் மாவட்ட செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் ஆவின் சேர்மன் கார்த்திகேயன், ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த அமைப்புச் செயலாளர் மனோகரன், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தோல்வியடைந்த ராஜசேகரன் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.