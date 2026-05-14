திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு

மே 10ஆம் தேதி முதல் திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
Published : May 14, 2026 at 8:04 PM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். அதில், பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 27,416 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் விஜய் வெற்றி பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து, விஜய் எந்த தொகுதியை ராஜினாமா செய்யப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.

இதற்கிடையே, சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக பெரும்பான்மையை பெறாத காரணத்தால், ஆட்சி அமைப்பதில் 4 நாட்களுக்கும் மேலாக இழுபறி நிலவியது. ஒரு வழியாக திமுக கூட்டணி கட்சிகளாக கம்யூனிஸ்ட்டுகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக ஆட்சியமைத்தது.

அதைத் தொடர்ந்து, மே 10 ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்று கொண்டார். அப்போதே, என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் ராஜ், செங்கோட்டையன், சி.டி.நிர்மல்குமார் உள்பட 9 பேரும் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.

இந்நிலையில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு, விஜய் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே எம்எல்ஏ இருக்க முடியும் என்பதால், மே 10 ஆம் தேதியே திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அதற்கான கடிதத்தை அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் சட்டப்பேரவையின் செயலாளர் சீனிவாசனிடம் வழங்கினர்.

தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் ராஜினாமாவை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக் கொண்டதால், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 10 ஆம் தேதி முதல் திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதி காலியானதற்கான தமிழ்நாடு அரசின் அரசிதழில் சட்டமன்ற செயலாளர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதனால், அந்த தொகுதியில் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

