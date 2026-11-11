திருச்சி இரட்டை கொலை வழக்கு - தப்பி ஓட முயன்ற கைதியை காலில் சுட்டு பிடித்த போலீசார்
கல்வீச்சு சம்பவத்தில் மோகன் என்ற காவலர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 12:10 PM IST
திருச்சிராப்பள்ளி: சமயபுரம் அருகே 2 சிறார்கள் கொலை சம்பவத்தில் கைதியை சம்பவ இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றபோது கல்வீச்சு நடத்தி தப்பி ஓட முயன்றதால், போலீசார் துப்பாக்கியால் காலில் சுட்டு பிடித்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், இனாம் சமயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல் (17) மற்றும் அவரது உறவினர் விஷால் (17) ஆகிய இருவரும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதி தீபாவளி இரவு, சமயபுரம் சுங்கச்சாவடி அருகேயுள்ள புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் கரையோரமாகச் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இருவரையும் கொடூரமாக வெட்டிப் படுகொலை செய்துவிட்டுத் தப்பிச் சென்றனர்.
பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் குறித்து, திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் டோங்ரே பிரவீன் உமேஷ் உத்தரவின் பேரில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. விசாரணையில், இக்கொலையில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியான சிவனேசன் (21) தூத்துக்குடியில் பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற சமயபுரம் காவல்துறையினர் அவரைப் பிடித்து திருச்சிக்கு அழைத்து வந்தனர்.
கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றுவதற்காக, சிவனேசனை படுகொலை நடந்த இடத்திற்கு காவல்துறையினர் நேற்று (நவ.10) நள்ளிரவு அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக அங்கிருந்த கற்களை எடுத்து சிவனேசன் காவல்துறையினர் மீது வீசித் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் சமயபுரம் காவல் நிலையக் காவலர் மோகன் படுகாயமடைந்தார்; காவல் வாகனத்தின் கண்ணாடியும் சேதமடைந்தது.
உடனடியாக சிவனேசனை தடுக்க முயன்ற காவல் ஆய்வாளர் குணசேகரன், தற்காப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தனது துப்பாக்கியால் அவர் கால் மீது குறிவைத்து சுட்டுள்ளார். இதில் சிவனேசனின் இடது முழங்காலில் தோட்டா பாய்ந்துள்ளது. தற்போது, துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த குற்றவாளி சிவனேசன் மற்றும் கல்வீச்சில் காயமடைந்த காவலர் மோகன் ஆகிய இருவருக்கும் திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த படுகொலை வழக்கு தொடர்பாக சிவனேசன் (21), கெனி வின்ஸ் (19), ரெனிசன் (20), சரவணன் (18), கிருபாகரன் (19) மற்றும் ஹரிஹரன் (22) ஆகிய 6 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் காவலர் மோகன் மற்றும் குற்றவாளி சிவனேசன் ஆகிய இருவரையும் திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் டோங்ரே பிரவீன் உமேஷ் இன்று நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “சமயபுரம் காவல் நிலைய குற்ற எண் 386 தொடர்பான இந்த இரட்டைக்கொலை வழக்கில் இதுவரை 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவ இடத்தின் சி.சி.டி.வி காட்சி பதிவுகளைக் கொண்டு இவர்களின் தொடர்பு உறுதி செய்யப்பட்டு கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
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நள்ளிரவில் கொலை ஆயுதங்களை மீட்கச் சென்றபோது, குற்றவாளி சிவனேசன் காவல் துறையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தினார். இதையடுத்து தற்காப்பிற்காக சமயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் குற்றவாளியின் காலில் தோட்டா பாய்ந்து அவர் பிடிக்கப்பட்டார்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ஒரு சிறுமி சார்ந்த விவகாரத்தில், கொலை செய்யப்பட்ட ராகுல் மற்றும் குற்றவாளிகள் தரப்பில் உள்ள ஒருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட தகராறே இந்த படுகொலை சம்பவத்திற்கு காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக மேலும் சட்டப்பூர்வ விசாரணைத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் குற்றவாளிகள் யாரேனும் விடுபட்டிருந்தால், விசாரணைக்கு பின் அவர்களும் வழக்கில் சேர்க்கப்படுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.