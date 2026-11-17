எஸ்ஐஆர் இல்லையென்றால் விஜய் முதல்வராகியிருக்க முடியாது; காங்கிரஸ் நிச்சயம் முதுகில் குத்தும் - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேட்டி
கர்நாடக முதலமைச்சர் பங்கேற்ற சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புறக்கணித்திருக்க வேண்டும் என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 10:14 PM IST
திருச்சி: "எஸ்ஐஆர் இல்லையென்றால் விஜய் முதலமைச்சராகியிருக்க முடியாது; காங்கிரஸுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதை தவெக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்; நிச்சயமாக காங்கிரஸ் முதுகில் குத்தும்" என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி விமான நிலையத்தில் இன்று (நவ.17) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் ஆளுநரும், பாஜகவின் மூத்த தலைவருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றவிடாமல் தடுத்த திமுக அரசு இப்போது இல்லை. தற்போது அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தீபம் ஏற்றுவதற்கு எதிராக பேசுவது கண்டனத்திற்குரியது. உயர்நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என உத்தரவிட்ட பின்பும், அதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் சென்றதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இருந்தபோதும், இந்த விவகாரத்தில் நல்ல சாதகமான தீர்ப்பு வரும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள், ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறார்கள். பெண் அரசு அதிகாரி மறைமுகமாக குறுஞ்செய்தி மூலம் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார். எம்எல்ஏவை அழைத்து முதலமைச்சர் விசாரித்திருக்க வேண்டும். ஒருபுறம் பாலியல் புகார்கள், அதிகரித்து வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் மெளமான இருக்கிறார். தமிழ்நாடு மருத்துவக் கழகம், டாஸ்மாக் பாட்டில்களை நிர்வகிக்க உள்ளதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு டாஸ்மாக்கில் தான் அதிக கவனம்; மக்கள் குளிரும்படி தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும்; டாஸ்மாக் குளிரும்படி ஆட்சி செய்யக்கூடாது.
சோனியா காந்தி சுயசரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர்களுக்கு மேடையில் இடம் ஒதுக்கப்படவில்லை; அந்த நிகழ்ச்சியில் ராகுல்காந்தி பேசிய பேச்சு, அவர் அரசியலுக்கே தகுதி இல்லை என்பதை தான் காட்டியுள்ளது. காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிமை உள்ளது என்பதை கர்நாடக முதலமைச்சர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்; அதைவிட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்; அவர் இந்த விவகாரத்தில் எந்த கருத்தும் கூறாமல் இருக்கிறார்.
காவிரி விவகாரத்தை பொருத்தவரை காவிரி ஆணையத்தின் நிலைப்பாடு என்னவோ, அதுதான் பிரதமரின் நிலைப்பாடும்; அவர் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒருபோதும் ஊறு விளைவிக்கமாட்டார். மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம் எனக்கூறும் கர்நாடகா முதலமைச்சர் பங்கேற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்திருக்க வேண்டும்.
நதிநீர் பங்கிட்டு விவகாரத்தில் பாஜக ஒருபோதும் பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டதில்லை. கந்தசஷ்டி விழாவில் முதலமைச்சரை முருகனுக்கு இணையாகப் புகழ்ந்து பாடியது தொடர்பாக ஆயிரம் விளக்கம் கூறலாம்; ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு பாடல் பாடியது தவறுதான். முதலமைச்சரையும் புகழ்ந்து 'அரோகரா' எனக் கூறியது தவறு என அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இதுவரை விளக்கம் அளிக்கவில்லை.
புஷ்பவனம் குப்புசாமி பாடலில் கமா, ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கிறதா? என இனிமேல் நாம் பார்க்க வேண்டுமா?, முதலமைச்சரை சட்டசபையிலோ அல்லது வேறு ஏதாவது இடத்திலோ கொண்டாடிக் கொள்ளுங்கள் முருகனின் கோவிலில் கொண்டாடக் கூடாது. மத்திய அரசுடன் கடந்த கால ஆட்சிபோல் இல்லாமல் மாநில நலனுக்காக மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியதை நான் வரவேற்கிறேன். காங்கிரஸுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதை தவெக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்; நிச்சயமாக காங்கிரஸ் முதுகில் குத்தும்.
எஸ்ஐஆர் இல்லையென்றால் விஜய்யால் முதலமைச்சராக ஆகி இருக்க முடியாது; எஸ்ஐஆர் மூலம் கள்ள ஓட்டுக்கள் நீக்கப்பட்டதால் தான் அவர் முதலமைச்சராகியுள்ளார். தவெகவின் ஆறு மாத ஆட்சியில் எதுவும் செய்யவில்லை; சப்ஜெக்ட் இல்லாத விடைத்தாளுக்கு எப்படி மதிப்பெண் கொடுக்க முடியும்?, தவெக ஆட்சியில் அனைத்து சப்ஜெக்ட்டும் தவறாகத்தான் உள்ளது.
துணை சபாநாயகர் போதையில் தன்னை அடித்ததாக அவரிடம் அடி வாங்கியவர் கூறுகிறார். போதையை மக்களிடம் தடுத்து நிறுத்துவது முக்கியம், அதைவிட முதலில் தவெக நிர்வாகிகளிடமிருந்தும், எம்எல்ஏக்களிடமிருந்தும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நூலகங்களில் காஞ்சி பெரியவர் புத்தகங்கள் வைக்க வேண்டும் என நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் கூறியது சரிதான்.
வழக்கு தொடர்பான விவரங்களையும், கருத்துக்களையும் நீதிபதிகள் பொதுவெளியில் பேசலாம்; அதில் எந்த தவறும் கிடையாது. நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு உள்ளே தான் பேசக்கூடாது; வழக்கு குறித்து பொதுவெளியில் பேசுவதற்கு நீதிபதிகளுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் உள்ளது. நாங்கள் எந்த கட்சியுடனும் மறைமுக கூட்டணியில் இல்லை. தவெகவை எதிர்ப்பது போலவே திமுகவையும் எதிர்க்கிறோம். திமுக - பாஜக கூட்டணி நிச்சயமாக இல்லை.
தமிழ்நாட்டில் சூரியன் உதிக்கிறதோ, இல்லையோ, கைகள் உயர்கிறதோ, இல்லையோ, தாமரை மலர்ந்தே தீரும்; விசில் அடிக்கிறதோ, இல்லையோ என நான் கூறமாட்டேன்; ஏனென்றால் அவர்கள் எங்களுக்கு போட்டியே கிடையாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.