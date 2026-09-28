திருச்சி - அகமதாபாத் வாராந்திர விரைவு ரயில் சேவை தொடக்கம்: கும்பகோணம் வந்த ரயிலுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
திருச்சி - அகமதாபாத் வரையிலான வாராந்திர விரைவு ரயில் திருச்சியில் இருந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயங்கும் என ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
Published : September 28, 2026 at 8:13 AM IST
தஞ்சாவூர்: திருச்சி - அகமதாபாத் வரையிலான வாராந்திர முதல் விரைவு ரயில் கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த நிலையில், அதற்கு ரயில்வே ஊழியர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தென்னக ரயில்வே திருச்சி கோட்டம் சார்பில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 5.45 மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் வரை செல்லும் வண்டி எண் 19420 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேற்று (செப்டம்பர் 27) முதன்முறையாக தனது பயணத்தை திருச்சியில் இருந்து தொடங்கியது.
இந்த ரயில் சேவையானது திருச்சியில் இருந்து தொடங்கி, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் வழியாக சிதம்பரம், கடலூர், சென்னை, ரேணிகுண்டா, மந்திராலயம் பிரிவு வழியாக திங்கட்கிழமை இரவு 9.15 மணிக்கு அகமதாபாத்தை சென்றடையும்.
இந்த ரயில் சேவை மறுமார்க்கத்தில் வண்டி எண் 19419 என, ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை காலை 9.20 மணிக்கு அகமதாபாத் நகரில் இருந்து புறப்பட்டு அதே மந்திராலயம் பிரிவு, ரேணிகுண்டா, சென்னை, கடலூர், சிதம்பரம், கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் வழியாக சனிக்கிழமை காலை 3.35 மணிக்கு திருச்சி வந்தடையும்.
இந்நிலையில், இந்த ரயில் சேவையானது முதன்முறையாக நேற்று (செப்டம்பர் 27) தொடங்கப்பட்டது. அந்த புதிய ரயில் கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தபோது, அதற்கு தஞ்சை மாவட்ட ரயில் உபயோகிப்பாளர்கள் சங்கம், கும்பகோணம் ஸ்ரீ விஜேந்திரசுவாமிகள் மடம் மற்றும் கும்பகோணம் அனைத்து தொழில் வணிகர் சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, ரயிலின் பைலட், கோ பைலட், கார்டு ஆகியோருக்கு பொன்னாடைகள் அணிவித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.