52-வது நினைவு நாள் - பெரியாரின் படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை
பெரியார் எனும் பெருஞ்சூரியனைத் திருடவும் முடியாமல் தின்று செரிக்கவும் முடியாமல் திண்டாடும் பகைவர் கூட்டத்தின் வஞ்சக எண்ணங்களை வீழ்த்திட ஒற்றுமை உணர்வோடு ஓரணியில் தமிழ்நாடு நின்றால், என்றும் வெற்றி நமதே என முதலமைச்சர் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : December 24, 2025 at 12:36 PM IST
சென்னை: தந்தை பெரியாரின் 52-வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு சென்னை அண்ணா சாலை, சிம்சன் அருகே உள்ள பெரியார் சிலையின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள திருவருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்த நூற்றாண்டின் மிக சிறந்த சமூக சீர்த்திருத்தவாதியும், திராவிடர் கழகத்தின் நிறுவனருமான பெரியாரின் 52-வது நினைவு தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஈரோட்டில் 1879-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 17-ந் தேதி பிறந்த பெரியார், தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி கொள்கைகளுக்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தார். சமூகநீதி, தீண்டாமை ஒழிப்பு, பெண் விடுதலை, பெண் கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு முற்போக்கு சிந்தனைகளுடன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியவர் பெரியார். 94 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்த அவர் 1973-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 24-ம் தேதி காலமானார்.
இந்த நிலையில், பெரியாரின் 52-வது நினைவு தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பெரியார் சிலை முன்பு வைக்கப்பட்ட திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் மு.பெ. சாமிநாதன், பி.கே. சேகர்பாபு, டி.ஆர்.பி.ராஜா, கயல்விழி செல்வராஜ், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆ.ராசா, கிரிராஜன், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், எம்.எம். அப்துல்லா, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பரந்தாமன், எழிலன், த.வேலு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதனிடையே, பெரியாரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார். அதில் "வளைந்து நின்ற முதுகுகள் தலை நிமிர்ந்து தன்மானம் காக்க, தன்னையே இந்த மண்ணுக்குத் தந்த தந்தை பெரியாருக்குப் புகழ் வணக்கம். தமிழர்கள் தலை குனியாமல் - ஆதிக்கத்துக்கு அடிபணியாமல் - பகுத்தறிவுச் சிந்தனையோடு சக மனிதரை நேசித்துச் சமத்துவத்தைப் பேணுவதே, இனமானமே பெரிதென அவர் உழைத்த உழைப்புக்கு நாம் செலுத்தும் நன்றி.
