இருக்க இடம் இல்லை; படிக்க வசதியில்லை - பத்மஸ்ரீ விருதாளர் 'கிட்னா' கிருஷ்ணன் குடும்பத்தின் பரிதாப நிலை மாறுமா?
இயற்கையான வண்ணங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி வரைந்த ஆர்.கிருஷ்ணனின் ஓவியங்கள், இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. குரும்பா ஓவியக்கலைக்கு ‘புவிசார் குறியீடு’ பெற்றுத் தருவதிலும் இவர் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார்.
Published : January 26, 2026 at 7:39 PM IST
By - எஸ்.சீனிவாசன்
”மகளை மருத்துவராக்க வேண்டும் என்ற தனது கணவரின் ஆசை நிராசை ஆகிவிட்டது. விருது வழங்கும் அரசு ஓலை வீட்டில் வசிக்கும் எங்களுக்கு இருக்க ஒரு வீடும், படிப்பை பாதியில் கைவிட்ட மூத்த மகளுக்கு கல்வியும் உதவியும் செய்தால் நன்றாக இருக்கும்” - பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணனின் மனைவி கண்ணீர் மல்கக் கோரிக்கை
மத்திய அரசின் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்றான ‘பத்ம விருதுகள்’ இந்த ஆண்டு மொத்தம் 131 பேருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. பெருமைமிகு இந்த விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் ஒருவர்தான் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே வெள்ளரிக்கோம்பை பகுதியை சேர்ந்த ஆர்.கிருஷ்ணன். ஆலு குறும்பர் பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்த இவர் ‘கிட்னா’ கிருஷ்ணன் என்று மக்களால் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். அழிந்து வரும் குரும்பா (Kurumba) என்ற பாரம்பரிய 'ஆலு குரும்பா' கலை வடிவத்தை பாதுகாத்து, உலகறியச் செய்த இவரது கலைக்காக ‘பத்ம ஸ்ரீ விருது’ அவரை தேடி வந்துள்ளது.
தனது 30 ஆண்டுக்கால கலைப் பயணத்தில், அழிவின் விளிம்பில் உள்ள 'ஆலு குறும்பா' பழங்குடியினரின் ஓவியக் கலையை மீட்டெடுத்தவர். 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்களின் பாணியை உள்வாங்கி, பழங்குடியினரின் வாழ்வியலை ஓவியமாக வடித்தவர். காடு மற்றும் இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியலை தனது தூரிகையால் ஆவணப்படுத்தியவர்.
முற்றிலும் இயற்கையான வண்ணங்களை (இலைகள் மற்றும் மரப்பிசின்கள்) மட்டும் பயன்படுத்திய வரைந்த இவரது ஓவியங்கள், இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தவை. ஏன், குரும்பா ஓவியக்கலைக்கு ‘புவிசார் குறியீடு’ பெற்றுத் தந்ததிலும் முக்கிய பங்காற்றினார். இப்படி தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கலைக்காகவே உழைத்த ஓவியர் கிருஷ்ணன், கடந்த ஆண்டு உடல்நலக் குறைவால் மறைந்தார் என்பதுதான் பெரும் சோகம்.
கலையை போல தனது குடும்பத்தையும் நேசித்து வந்த ஓவியர் கிருஷ்ணனின் மறைவுக்கு பிறகு அவரின் குடும்பத்தினர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. கிருஷ்ணனுக்கு பத்ம விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேளையில், நமது ஈடிவி ஊடகக்குழு அவர்களை காண பயணப்பட்டது. மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த ஊட்டி சாலையில் கல்லாறு பகுதியில் உள்ள தோட்டத்திற்கு சென்றபோது, பாக்கு மரங்களுக்கு இடையே உள்ள சிறிய குடிசையின் உள்ளே கிகுஷ்ணனின் மனைவி சுசீலாவும், அவரது மூத்த மகள் வாசுகியும் விறகுகளை கொண்டு தீ மூட்டி, இரவு உணவு தயார் செய்து கொண்டிருந்தனர். நாம் வந்திருக்கும் தகவலறிந்து அடுப்பு புகைகளுக்கு இடையே இருந்து வெளியே வந்த சுசீலா, மகிழ்ச்சியுடன் பேசத் தொடங்கினார்.
ஏழ்மையில் தவிக்கும் கிருஷ்ணனின் குடும்பம்
அப்போது, “எங்களுக்கு 4 குழந்தைகள். மகன் ராகுல் மேட்டுப்பாளையம் சீலியூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 9ம் வகுப்பு படித்து வருகிறான். மகள்கள் கீதா மற்றும் கீர்த்திகா, அரவேணுவில் உள்ள அரசு உண்டு உறைவிட பள்ளி விடுதியில் தங்கி முறையே 7 மற்றும் 4-ம் வகுப்பு பயில்கின்றனர். எனது கணவரின் பெயர் பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்கான பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது என்ற தகவல் கிடைத்ததும், பலரும் என்னை செல்ஃபோனில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர். சந்தோஷமான இந்த நேரத்தில் அவர் உயிரோடு இல்லையே என்று நினைக்கும்போது தான் வருத்தமாக உள்ளது” என்றார் கண்கள் கலங்க.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், எனது கணவருக்கு பத்ம விருது கிடைப்பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதான். ஆனால் இந்த விருதை பெறப்போகும் தாங்கள் வசிக்க நல்ல வீடு இல்லை; பணம் இல்லாததால் மகளின் கல்லூரி படிப்பை பாதியில் நிறுத்த வேண்டியானது என்று பேச தொடங்கிய அவரது குரல் தழுதழுத்தது.
கண்ணில் கண்ணீர் ததும்ப பேச தொடங்கிய சுசீலா, "30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆலு குரும்பா பாறை ஓவியங்களை என் கணவர் ஆவணப்படுத்தி வந்தார். மலை உச்சிகளிலும், குகைகளிலும் உள்ள ஓவியங்களை பார்த்து அதனை ஓவியமாக வரைந்ததற்காக, அவருக்கு பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
விருது கொடுக்கும் அரசு வீடும், படிப்பும் வழங்கணும்
அவர் இருக்கும் வரை நான் எந்த வேலைக்கும் சென்றதில்லை, அவருடைய வருமானமே எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது. அவர் இருக்கும் வரை வாழ்க்கை நன்றாகதான் இருந்தது. ஒருநாள் எங்களின் குடும்ப சூழலே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. எங்களின் வீட்டை யானை இடித்து சேதப்படுத்தியதால், தற்போது ஓலை குடிசையில் வசித்து வரும் தங்களுக்கு அன்றாடம் உணவுக்கே கஷ்டமாக உள்ளது. அடிப்படை தேவைக்காக கூலி வேலைக்கு செல்கிறேன். காட்டில் உள்ள வீட்டில் தங்குவது இயலாத காரியம் என்பதால், மேட்டுப்பாளையம் அருகே உள்ள எனது தாயார் வசிக்கும் குடிசை வீட்டிற்கு வந்துவிட்டோம்.
பெண் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு இருக்க நல்ல இடம் இல்லாமல் தவித்து வருகிறோம். மகளை மருத்துவராக்க வேண்டும் என்ற எனது கணவரின் ஆசையும் நடக்காமல் போய்விட்டது. இருந்தாலும் அவளை கல்லூரியிலாவது படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். பணம் இல்லாததால் அதற்கும் வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடும் போல. என்னதான் அரசு எனது கணவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கியிருந்தாலும், எங்களுக்கு இருக்க ஒரு வீடும், மகளை கல்லூரியில் படிக்க வைக்கவும் உதவினால் நன்றாக இருக்கும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
|இதையும் படிங்க: பத்ம விருதுகளைக் கூட மோடி அரசு தேர்தல் ஆயுதமாக மாற்றியுள்ளது - காங்கிரஸ் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
கல்வியை தொடர கைகொடுக்குமா அரசு?
தொடர்ந்து கிருஷ்ணனின் மூத்த மகள் வாசுகி நம்மிடம் பேசுகையில், “பொதுவாக பழங்குடியின சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகளைப் படிக்க வைப்பது என்பது அரிதான ஒன்று. ஆனால், அப்பா என்னை டாக்டர் ஆக்க வேண்டும் என நினைத்தார். நான் 12ம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, அப்பா திடீரென இறந்துவிட்டார். இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடாத நான், பொதுத்தேர்வில் 424 மதிப்பெண் எடுத்தேன். இதனால், ஊட்டியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நர்சிங் படிக்க சிலர் உதவி செய்வதாகக் கூறினர்.
ஆனால், கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு யாரும் உதவாததால், ஓரிரு மாதங்களிலேயே கல்லூரி படிப்படை கைவிட்டு, வீட்டிற்குள் முடங்கும் சூழல் உருவானது. என்னுடைய தந்தை, எங்களின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை அடுத்த சந்ததிக்கும், வெளி உலகத்திற்கு கொண்டு சென்று பாதுகாத்தார். அதேபோல, நானும் ஒரு செவிலியராகி மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என ஆசையாக உள்ளது. எனது கல்லூரி படிப்பை தொடர அரசோ அல்லது வேறு யாராவது உதவி செய்தால் நன்றாக இருக்கும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
என்னதான் வாழ்க்கை வாட்டி வதைத்தாலும், தங்களது தந்தை இறந்த பிறகு அவரது கலைப் பயணம் மறைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக, கிருஷ்ணனின் மகன் மற்றும் மகள்கள் அதனை கையில் எடுத்துள்ளனர். இந்த நிலையில், கல்லூரி கட்டணம் கட்ட முடியாமல் தவிக்கும் வாசுகி மற்றும் கணவருக்கு பதில் நாட்டின் உயரிய விருதை பெறப்போகும் சுசீலாவின் ஏழ்மை குரலுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் செவிசாய்க்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.