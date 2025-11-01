ETV Bharat / state

''மலையேற்றம் செய்ய புதிதாக 5 வழித்தடங்கள் இணைப்பு'' - டிரெக் தமிழ்நாடு திட்ட அதிகாரி தகவல்!

மலையேற்றம் செய்வதற்கான வழித்தடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் மொத்தம் 50 வழித்தடங்களில் மலையேற்றம் செய்வதற்கு அனுமதி அளிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மலையேற்றம் செய்தவர்கள்
மலையேற்றம் செய்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: டிரெக்கிங் செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் மலையேற்றம் செய்வதற்காக புதிதாக 5 வழித்தடங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரெக் தமிழ்நாடு திட்ட அதிகாரி அறிவித்துள்ளார்.

இயற்கையின் அழகை ரசிக்கவும், புதிய அனுபவங்களை பெறுவதற்காகவும் மலைப் பகுதிகளில் டிரெக்கிங் செல்வதை சிலர் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். இவ்வாறு மலையேற்றம் செய்பவர்களுக்காகவும், இயற்கை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் டிரெக் தமிழ்நாடு என்ற திட்டம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 1 ஆம் தேதி துவங்கப்பட்டது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களில் எளிய, மிதமான, கடினமான என 3 வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள 32 மலையேற்றப் பாதைகளில் டிரெக்கிங் அனுமதிக்கப்பட்டு வந்தது. வனத்துறையினர் உடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து நாட்களிலும் டிரெக்கிங் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது. www.trektamilnadu.com என்ற வலைதளம் மூலம் கட்டணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்பவர்களில் நாள்தோறும் 15 பேர் மட்டுமே மலையேற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கோவை மாவட்டத்தில் பர்லியாறு, சேம்புக்கரை - பெருமாள் முடி, மானாம்பள்ளி, டாப்சிலிப் - பாண்டரவரை (10கி.மீ), ஆழியார் - காண்டூர் கால்வாய் ஆகிய 5 வழித்தடங்களில் மலையேற்றம் செய்ய அனுமதியளிக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது மலையேற்றம் செய்ய அதிகளவிலான நபர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதால் டிரெக் தமிழ்நாடு மூலம் டிரெக்கிங் செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக புதிதாக 5 மலையேற்ற வழித்தடங்கள் டிரெக் தமிழ்நாடு திட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி கோவை மாவட்டம் டாப்சிலிப் - பாண்டரவரை (8 கி.மீ), ஏற்காடு - குண்டூர் சுண்ணாம்புக்கல் குகை, விருதுநகர் செண்பகத்தோப்பு, கொடைக்கானல் கண்காணிப்பகம் - குண்டார் ஜீரோ பாயிண்ட், தேனி சின்ன சுருளி - தென்பழநி ஆகிய 5 வழித்தடங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏற்கனவே மலையேற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு வரும் டாப்சிலிப் - பாண்டரவரை வரையிலான வழித்தடம் 10 கி.மீ தூரம் கொண்டதாகவும், கடினமான வகையை சேர்ந்ததாகவும் இருந்த நிலையில் தற்போதைய புதிய வழித்தடம் 8 கி.மீ தொலைவுடைய மிதமான வகையை சேர்ந்ததாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, அதிக அளவிலான நபர்கள் மலையேற்றம் செய்ய வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது குறித்து டிரெக் தமிழ்நாடு திட்ட அதிகாரி சந்திரகாந்த் கூறுகையில், ''டிரெக் தமிழ்நாடு திட்டத்தின் கீழ் மலையேற்றம் செய்வது என்பது வெறும் பயண அனுபவத்தை மட்டுமின்றி சூழலியல் பாடம் கற்கவும் உதவுகிறது. இதன் காரணமாக மலையேற்றம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

தற்போது 5 புதிய வழித்தடங்களில் மலையேற்றம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மலையேற்றம் செய்வதற்கான வழித்தடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் மொத்தம் 50 வழித்தடங்களில் மலையேற்றம் செய்வதற்கான அனுமதி அளிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.

இதேப் போல சுற்றுலா துறையுடன் இணைந்து டிரெக் தமிழ்நாடு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் ஒரே பேக்கேஜில் சுற்றுலா மற்றும் டிரெக்கிங் செல்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படும்'' என்றார்.

