சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் திடீர் காட்டுத் தீ: செடி, கொடிகள் கருகி நாசம்
வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு, காட்டுத்தீ பரவாமல் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என மலைக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : March 23, 2026 at 7:08 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள வனப் பகுதியில் பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீயால், பல ஏக்கர் செடி கொடிகள் கருகி நாசமாகின.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இணையும் பகுதியில் 1,455 சதுர கி.மீ பரப்பளவு கொண்ட வனப் பகுதியாகும். இந்த புலிகள் காப்பகத்தை சத்தியமங்கலம், ஆசனூர் என கோட்டங்களாகப் பிரித்து சத்தியமங்கலம், பவானி சாகர், விளாமுண்டி, டிஎன்பாளையம், தலமலை, கேர்மாளம், கடம்பூர், தாளவாடி, ஆசனூர் மற்றும் ஜீரஹள்ளி என 10 சரகங்களாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அது மட்டுமின்றி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் யானைகளின் முக்கிய வழித்தடமாக குத்தியாலத்தூர், தலமலை வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் அடர்ந்த காடாக இருப்பதால், வனவிலங்குகள் சாலையோரம் உலாவுவதை காண முடியும். குறிப்பாக யானை, சிறுத்தை, புலி, காட்டெருமை, மான்கள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன.
இப்படி வனவிலங்குகளின் இருப்பிடமாக உள்ள சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில், கடந்த 4 மாதங்களாக மழை பெய்யாததால் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கோடைக்காலமும் தொடங்கிவிட்டதால், வனத்தில் வறட்சி நிலவுகிறது. வெயில் வாட்டி வதைப்பதால், வனப்பகுதியில் உள்ள மரம், செடி கொடிகள் காய்ந்து ஒன்றோடு ஒன்று உரசி கருகுகின்றன.
இந்த நிலையில், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஆசனூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட புது தொட்டி வனப்பகுதியில் இன்று (மார்ச் 23) திடீரென காட்டுத் தீ பிடித்தது. காட்டுக்குள் தீ பற்றி எரிவதைக் கண்ட மலைக்கிராம மக்கள் உடனடியாக ஆசனூர் வனத்துறையினருக்கும், தீயணைப்புத் துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினர், தீயணைப்புத் துறை வீரர்களின் உதவியுடன் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட நேரப் போராட்டத்திற்கு பிறகு காட்டில் பற்றி எரிந்த தீ அணைக்கப்பட்டது. இருந்தாலும், தீயால் அப்பகுதியிலிருந்த மரம், செடி, கொடிகள் என அனைத்தும் தீக்கிரையானது.
இது குறித்து தீயணைப்புத்துறையினர் கூறுகையில், ‘சமவெளியாக இருந்ததால், வனப்பகுதியில் பற்றிய தீ அணைக்கப்பட்டது. ஒரு வேளை அடர்ந்த காட்டில் தீ பிடித்திருந்தால், அணைப்பது சிரமாக இருந்திருக்கும்’ என்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது, “வனப்பகுதியில் பசுந்தழைகளைக் காண்பது அரிதாகிவிட்ட நிலையில், தாளவாடி மலைப்பகுதியில் விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. இங்குள்ள கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர். வனப்பகுதியில் தீப்பிடித்து எரிந்தால், கால்நடை மேய்ச்சல் பாதிக்கப்படும். வனவிலங்குகள் பிற பகுதிக்கு இடம்பெயரும். வனத்தில் பசுமை இல்லாமல் யானை, சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் கிராமங்களுக்குள் புகுவதால், மனித-மிருக மோதல் ஏற்படுகிறது. எனவே, வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு, காட்டுத் தீ பரவாமல் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை வைத்தனர்.