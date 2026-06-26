ஒரே ஆண்டில் 1.35 லட்சம் பேருக்கு சிகிச்சை: மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சாதனை
ராஜாஜி மருத்துவமனை இருதயவியல் துறையில் கடந்த 2025 ஜூன் மாதம் முதல் 2026 மே மாதம் வரை புற நோயாளிகள் 1,31,105 பேரும், உள்நோயாளிகளாக 3,992 பேரும் என 1,35,097 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.
Published : June 26, 2026 at 6:47 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக செயல்முறை சிகிச்சைகள் செய்ததற்காக மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை மாநிலத்திலேயே முதல் பரிசு பெற்றுள்ளது.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இருதயவியல் துறையின் சார்பாக வருடாந்திர இருதயவியல் புத்தாக்க கூட்டம் மற்றும் அத்துறையின் தலைவர் மருத்துவர் செல்வராணி பணி நிறைவு ஆகிய நிகழ்வுகள் நாளை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இதனை அடுத்து இருதயவியல் துறையின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது, "மதுரை அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை இருதயவியல் துறை கடந்த 1981ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு 2009 வரை 10 பேர் துறைத்தலைவர்களாக இருந்துள்ளனர்.
அப்போது புறநோயாளிகளைப் (OP) பார்ப்பது, Echo எடுப்பது மற்றும் அரிதாக ஆஞ்சியோகிராம் செய்வது போன்ற சிகிச்சைகள் மட்டும் அளிக்கப்பட்டு வந்தன. கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக ஆஞ்சியோகிராம் செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு இல்லாத காரணத்தினாலும் நிர்வாக காரணத்தினாலும் குறைந்த அளவிலேயே ஆஞ்சியோகிராம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன் பிறகு 2019ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் கழகம் மூலம் இரண்டாவது கேத்லாப் அமைக்கப்பட்டது. 2024 Corporate Social Responsibility (CSR) Scheme மூலம் Power Grid Sponsered கேத்லாப் அமைக்கப்பட்டது. மேலும் JICA Project மூலம் மற்றொரு கேத்லாப் அமைக்கப்பட்டதால் பல்வேறு சிகிச்சைகள் சர்வதேச முறையில் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், கொரோனரி ஆஞ்சியோகிராம், பிரைமரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை, பார்மகோ இன்வேசிவ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை, ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டர்வென்சன்ஸ் எனப்படும் பிறவியிலேயே ஏற்படும் இருதய துளைகளை கருவி மூலம் அடைக்கும் சிகிச்சை மற்றும் வால்வு சுருக்கத்தை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் பலுான் மூலம் விரிவாக்கும் சிகிச்சை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இருதயத்தை சுற்றி சேரும் அசுத்த நீரை நீக்கும் சிகிச்சையான புளுரோஸ்கோபிக் கைடட் பெரிகார்டியோசென்டசிஸ் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த சிகிச்சைகள் இங்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
கடந்த 2025 ஜூன் முதல் 2026 மே வரை இருதயவியல் துறையில் புறநோயாளிகள் பிரிவில் மொத்தம் 1,31,105 நோயாளிகளும், உள்நோயாளிகள் பிரிவில் மொத்தம் 3992 நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். அதே காலகட்டத்தில் 1,02,461 நோயாளிகளுக்கு ECG எடுத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்கள், பெண்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள், பச்சிளம் குழந்தைகள் மொத்தம் 83,070 நோயாளிகளுக்கு ECHO எடுத்து சிகிச்சை அளிக்கப் பெற்றுள்ளது. மேலும் டிரெட்மில் டெஸ்ட் 1,372 நோயாளிகளுக்கு சோதனை செய்யப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.
உணவுக்குழாய் ஊடுருவு எக்கோ மூலம் (TEE) 264 இருதயத்தின் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேர ECG கண்காணிப்பு பரிசோதனை (Holter Monitoring) 701 நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கேத்லாப் சிகிச்சை முறைகளைப் பொறுத்தவரை, இதயம் மற்றும் இதயத்தமனி ஆய்வகம் மூலம் 5,220 நோயாளிகள் மாதந்தோறும் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். 2,996 (2518-Elective Angio, 187- Primary Angio, 291 - Pharmaco) நோயாளிகளுக்கு கொரனரி ஆஞ்சியோகிராம் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் 187 நெஞ்சுவலி நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு வந்தவுடன் அவசரமாக இதய தமனியை ஆய்வு செய்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. (Primary PCI) அதுமட்டுமன்றி 291 நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு வந்த 24 மணிநேரத்திற்குள் இதய தமனியை ஆய்வு செய்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
113 நோயாளிகளுக்கு நிரந்தரமான இதய துடிப்பு முடுக்கி மூலம் இதயத்தில் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது (PPI). 295 நோயாளிகளுக்கு தற்காலிமான இதய துடிப்பு முடுக்கி மூலம் இதயத்தில் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது (TPI).
அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மைட்ரல் வால்வு சுருக்கம் பலூன் மூலம் 64 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது (PTMC). அவற்றில் 07 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது (ANC-PTMC).
ஆர்க்கிள் இடைசுவர் துவாரம் அடைப்பு ASD அடைப்பு சாதனம் மூலம் 74 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வென்ட்ரிகிள் இடைசுவர் துவாரம் அடைப்பு VSD அடைப்பு சாதனம் மூலம் 5 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. PDA தமனி குழாய் குறைபாடு அடைப்பான் கருவி மூலம் 26 நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இதய மகா தமனி வால்வு குறுக்கத்தை பலூன் சிகிச்சை மூலம் 2 நோயாளிகளுக்கு (BAV) சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதய நுரையீரல் தமனி குறுக்கத்தை பலூன் சிகிச்சை மூலம் 7 நோயாளிகளுக்கு (BPV) சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதய உறைப்பை (பெரிகரிடியம்) நீர் கோர்த்தல் கத்தீட்டர் சிகிச்சை முறையில் 35 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.(Coarcto Plasty) மகாதமனி சுருக்கம் நீக்கும் பலுான் மற்றும் ஸ்டென்ட் சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இதுபோன்ற சிகிச்சைகள் மேற்கொண்டதால் கடந்த 2024 செப்டம்பர் முதல் 2025 ஆகஸ்ட் வரை எடுத்த கணக்கெடுப்பில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக செயல்முறை சிகிச்சைகள் செய்ததற்காக மதுரை, அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அருண்தம்புராஜ், IAS, PD NHM மற்றும் வினித் IAS Commissioner of TAEI ஆகியோர் மூலம் 17.09.2025 அன்று மாநிலத்திலேயே முதல்பரிசு வழங்கப்பட்டது. சென்னையில் நடந்த Recent updates in Cardiology மாநாட்டில் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை இருதயவியல்துறை பாராட்டப்பட்டது.
அதுமட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அளவிலான சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனை முறைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம். உதாரணமாக, 3D Transesophageal Echo workshop, OCT workshop, Electro Physiology and Radio frequency ablation workshop இவற்றை பல்வேறு இருதய நிபுணர்கள் மூலமாக அரசு மருத்துவமனையிலேயே முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சிகிச்சைகள் அனைத்தும் தனியார் மருத்துவமனையில் ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை செலவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது' என அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.