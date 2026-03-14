ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் தமிழக அரசு: வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு வரவேற்பு

முதல்கட்டமாக அக்னிகுல் மற்றும் ராப்டி நிறுவனங்களில் தலா 25 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தொழில் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

டி.ஆர்.பி ராஜா செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : March 14, 2026 at 6:12 PM IST

சென்னை: தனியார் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மீது அரசு நிறுவனமான டிட்கோ, பங்குரிமை அடிப்படையில் முதலீடு செய்துள்ளது என தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீடு குறித்தும், முதற்கட்டமாக எங்கெங்கு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் விவரித்தார்.

அவர் பேசுகையில், “திமுக ஆட்சியில் தமிழகம் புதிய உச்சங்களை தொட்டு வருகிறது. ‘எல்லார்க்கும் எல்லாம்’ என்ற கொள்கையை நோக்கமாக வைத்து அனைத்துத் துறைகளையும் வளர்ச்சிபாதையில் கொண்டுசெல்ல திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஒரு திட்டம் ஒரு இடத்திற்கு மட்டும் என்றில்லாமல் அனைத்து இடங்களிலும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, புதிய தொழில் முதலீடுகள் அனைத்து இடங்களுக்கும் சரிசமமாக கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக வளர்ச்சி கண்டுவருகிறது. திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சிறப்பே, கடந்த காலங்கள் போன்று இல்லாமல், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்கும் தொழில் நிறுவனங்களை கொண்டுசென்று சேர்ப்பதை நோக்கமாக கொண்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம்

அதில் முக்கியமானவை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள். தமிழகத்தில் இப்போது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. 2020, 2021ஆம் ஆண்டுகளில் 2045 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்தன. ஆனால் இப்போது அந்த எண்ணிக்கை 13 ஆயிரமாக உயர்ந்திருக்கிறது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியாவில் அதிக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு உதவி செய்கிறது. இது தமிழக தொழில்துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசின்கீழ் இயங்கி வருகிற டிட்கோ நிறுவனம் புதிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து வருகிறது. அதில் முதற்கட்டமாக, அக்னி கூல் ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் ராப்டி ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மீது முதலீடு செய்திருக்கிறது. இதில் அக்னி கூல் நிறுவனம் ராக்கெட் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ராப்டி நிறுவனம் மோட்டரில் இயங்கும் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை தயாரிக்கிறது. இந்த இரு நிறுவனங்கள் மீதும் தலா 25 கோடி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

‘Product Nation Tamil Nadu' என்ற அடிப்படையில் பணிகளை முன்னெடுத்துள்ளோம். அதன்படி, பங்குரிமை அடிப்படையில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்னும் நிறைய நிறுவனங்கள் இந்த வரிசையில் இணையவுள்ளன. வேளாண் தொழில் நுட்பம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேளாண் பொருட்கள் போன்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை வரவேற்கிறோம்” என்றார்.

