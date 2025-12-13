உற்பத்தியைத் தாண்டி புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நோக்கி தமிழகம் நகர்கிறது - டிஆர்பி ராஜா பெருமிதம்
'ப்ளூ காலர்' (Blue Collar) வேலைவாய்ப்புகளில் இருந்து 'ஒயிட் காலர்' (White Collar) எனப்படும் அறிவுசார் வேலைவாய்ப்புகளை நோக்கி தமிழகம் நகர்வதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
Published : December 13, 2025 at 9:51 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு தற்போது உற்பத்தியைத் தாண்டி, ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நோக்கி நகர்ந்து வருவதாக தமிழ்நாடு தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
யுனைடெட் எகனாமிக் போரத்தின் (UEF) 5-வது வர்த்தக உச்சி மாநாடு சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நேற்று தொடங்கியது. தொடக்க நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர். தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து பேசிய அவர், “திராவிட மாடல் என்பது 'எல்லோருக்கும் எல்லாம்' என்ற சமூக நீதிக் கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி (Inclusive Growth) மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி (Distributed Growth) ஆகியவையே தமிழகத்தை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்கின்றன.
நாட்டின் சராசரி பொருளாதார வளர்ச்சி 11 சதவீதமாகவும், மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களின் வளர்ச்சி 10 முதல்11 சதவீதமாகவும் உள்ள நிலையில், தமிழகம் 16 சதவீத வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது” என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு உற்பத்தியில் சிறந்து விளங்குகிறது. சேவைத் துறையிலும் கோலோச்சி வருகிறோம். அதனால், இனி அடுத்தகட்டமாக ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் (R&D) கவனம் செலுத்த உள்ளோம். 'ப்ளூ காலர்' (Blue Collar) வேலைவாய்ப்புகளில் இருந்து 'ஒயிட் காலர்' (White Collar) எனப்படும் அறிவுசார் வேலைவாய்ப்புகளை நோக்கி தமிழகம் நகர்கிறது.
இன்று இந்தியாவிலேயே அதிக காப்புரிமைகளை (Patents) பெற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளே எங்களின் அடுத்த இலக்கு எனவும் கூறினார்.
மேலும் பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் சென்னை மற்றும் ஓசூரில் மட்டுமே இருந்த நிலையை மாற்றி, தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு அரசு பல முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் சுட்டிக் காட்டினார்.
அது மட்டுமல்லாமல், “கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 30 புதிய சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தூத்துக்குடி இன்று மின்வாகன உற்பத்தி மையமாக மாறி வருகிறது. தென்காசி, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் எனத் தொழில் வரைபடத்தில் இல்லாத ஊர்களிலும் இன்று சிப்காட் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன” என்றார்.
அதே போல் தொழில் முனைவோருக்கான நிதியுதவியில் குறைந்தது 50 சதவீதம் அல்லது 30 சதவீதமாவது பெண் தொழில்முனைவோருக்குச் சென்றடைய வேண்டும் என்று முதலீட்டாளர்களைக் கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், பெண்களைப் பொருளாதாரரீதியாக மேம்படுத்துவதே அரசின் அடிப்படை நோக்கம் என்றும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் பெண்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அரசு செயல்படுகிறது என்றும் கூறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் யு.இ.எப் தலைவர் அஹமது புஹாரி, ஆற்காடு இளவரசரின் மகன் முகமது ஆசிப் அலி மற்றும் பல வெளிநாட்டுத் தூதர்கள், தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.