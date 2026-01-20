ஓசூரில் விமான நிலையம் நிச்சயமாக வரும் - அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா
தமிழ்நாடு முழுவதும் 40-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை அடையாளம் கண்டு இயற்கைக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் சூழல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : January 20, 2026 at 7:27 PM IST
சென்னை: ஓசூரில் விமான நிலையம் கண்டிப்பாக வரும் என தமிழ்நாடு தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா தெரிவித்தார்.
மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ள Tamilnadu Global Tourism Summit 2026 இலட்சினையை தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் மற்றும் தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா ஆகியோர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று வெளியிட்டனர்.
இதனை தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் இருவரும் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன், ''சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்த பல்வேறு கொள்கைகளை முதலமைச்சர் வழங்கி உள்ளார். சர்வதேச தரத்தில் சுற்றுலாத் துறையை உயர்த்த தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு சுற்றுலா முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு பிப்ரவரி 2 மற்றும் 3 ஆம் தேதிகளில் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில் உலக நாடுகளில் இருந்து பல்வேறு முதலீட்டாளர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளார்கள். மேலும் பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, ''அனைத்து துறைகளும் வரலாறு காணாத வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. சுற்றுலாவிற்கு தமிழகம் தான் முதலிடம். கோயில், சுற்றுலாவை தாண்டி பல விஷயங்கள் உள்ளன. அதனை நாம் கொண்டாட வேண்டும். அதற்கான மாநாடாக இவை அமையும்.
இடங்களை தொழில்துறை கண்டறியும், சுற்றுலாத்துறையை அவர்கள் மேம்படுத்துவார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும் 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை அடையாளம் கண்டு அங்கு இயற்கைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் சூழல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கடல் சார்ந்த சுற்றுலா தளங்களை மேம்படுத்த வேண்டும். மீனவர்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தமிழக சுற்றுலாவை மேம்படுத்த வேண்டும். கொடைக்கானலில் 100 ஏக்கரில் சுற்றுலா கிராமம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இது போன்ற சுற்றுலா மாநாடு இதுவரை தமிழகத்தில் நடந்தது இல்லை.
சென்னைக்கு மிக அருகில் ஒரு அறிவுசார் நகரம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் உலகின் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள் அமைய வேண்டும் என்பது தான் முதல்வரின் விருப்பம். இந்திய உலக கல்வி மாநாடு வரும் 27 மற்றும் 28-ம் தேதிகளில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற உள்ளது. இதில் 20 வெளிநாடுகளில் இருந்து உயர்தர கல்வியை வழங்கி கொண்டுள்ள பல்கலைகழகங்களில் இருந்து பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
ஆயிரம் பிரநிதிகள் கலந்து கொள்ள உள்ள இந்த மாநாட்டில் வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்களுடன் பேசி அவர்களின் நிறுவனங்கள் அறிவுசார் நகரத்தில் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று கூறினார்.
அப்போது செய்தியாளர்கள் குறுக்கிட்டு, முதலீடுகள் காகித அளவில் தான் இருப்பதாக ஆளுநர் கூறுகிறாரே? என்கிற கேள்வியை எழுப்பினர். அதற்கு அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, ''80% முடிந்து விட்டது. 2 நாளில் உரிய பதில் அளிக்கப்படும். ஓசூர் விமான நிலையம் நிச்சயமாக வரும்'' என்று கூறி புறப்பட்டார்.