தமிழக முதலீட்டு ரகசியங்கள் ஆந்திராவுக்குக் கசிந்ததா? - கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் குறித்து டி.ஆர்.பி. ராஜா கேள்வி
ஒரு சில ஊழியர்கள் பணியிலிருந்து விலகிவிட்டதால் முதலீடுகள் காணாமல் போய்விடும் என்ற அரசின் வாதம் அதைவிடப் பரிதாபமானது என டி.ஆர்.பி ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 8:48 AM IST
சென்னை: தமிழக முதலீட்டு ரகசியங்கள் ஆந்திராவுக்கு கசிந்ததாக கூறி, கைடன்ஸ் தமிழ்நாட்டு நிறுவனத்தில் 15 பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தவெக அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து டி.ஆர். பி ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழக தொழில்துறையின் கீழ் செயல்படும் கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு (guidance tamilnadu) நிறுவனம் மாநிலத்தின் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களை அணுகுவது, முதலீட்டுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.
15 பேர் பணி நீக்கம்
இந்நிலையில் தவெக புதிதாக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு வரவிருந்த தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பான ரகசியத் தகவல்கள் ஆந்திர மாநில அரசுக்குக் கசிந்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், கடந்த இரண்டு மாதங்களாகப் பல்வேறு கட்டங்களாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, இதுவரை 15 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. திமுக ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால் இந்த நடவடிக்கையை தொழிற்துறை மேற்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதற்கிடையே தமிழகத்துக்கு வரவேண்டிய தொழில் முதலீடுகள் சமீபகாலமாக ஆந்திர மாநிலத்துக்கு செல்வதாக திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. எனினும், அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தவெக அரசு மறுப்பு தெரிவித்து வந்தது. இந்நிலையில் தமிழக அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்திலிருந்து பதவி விலகிய 15 பேரில், பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட 3 பேர் உடனடியாக ஆந்திரப் பிரதேச பொருளாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தில் பணியில் சேர்ந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த தகவல் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியானதையடுத்து இந்த விவகாரம் தற்போது மீண்டும் சர்ச்சையாகியுள்ளது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த முதல் 100 நாட்களில் ரூ. 1 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ள நிலையில், தற்போது தொழிற்துறையில் இந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஊழியர்கள் பணியிலிருந்து விலகிவிட்டால் முதலீடுகள் போய்விடுமா?
இந்நிலையில், இதுகுறித்து முன்னாள் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா வெளியிட்ட சமூக வலைதள பதிவில், தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர்களால் பல தசாப்தங்களாகக் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமானது, தற்போதைய அரசின் முதிர்ச்சியற்ற, சமூக வலைத்தளங்களை மையமாகக் கொண்ட அரசியல் அணுகுமுறையால் அவப்பெயருக்கு உள்ளாக்கப்படுவதைப் பார்ப்பது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.
It is deeply disheartening to see an institution built over decades by some of #TamilNadu’s finest minds being dragged through the mud by the present regime’s immature, social-media-driven politics. Even more pathetic is the Government’s argument that investments will disappear because a handful of employees have left! Is this government saying that Tamil Nadu’s investment machinery and industrial ecosystem really that weak? The irony? Most of those who have now left were appointed during the ADMK regime (2016–21). Did the DMK Government chase them out when we came to power? NO! We valued experience, respected individuals and ensured institutional continuity. Even when a very important investment promotion lead left for personal reasons, we maintained dignity. Now, instead of showing leadership, this Government is undermining its own institution and as usual blaming the DMK for its failures! STOP belittling the Department. STOP undermining Tamil Nadu’s capabilities. No one can simply take investments away from Tamil Nadu. But incompetent, insecure and insensitive decision making can certainly drive them away! Institutions need leadership, not political theatrics! #TvkFails— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) November 19, 2026
ஒரு சில ஊழியர்கள் பணியிலிருந்து விலகிவிட்டதால் முதலீடுகள் காணாமல் போய்விடும் என்ற அரசின் வாதம் அதைவிடப் பரிதாபமானது. தமிழ்நாட்டின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு கட்டமைப்பும், தொழில்துறைச் சூழலும் உண்மையிலேயே இவ்வளவு பலவீனமானவை என்றுதான் இந்த அரசு கூறுகிறதா? இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், தற்போது பணியிலிருந்து விலகியவர்களில் பெரும்பாலானோர் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் (2016–21) நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
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நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது, அவர்களை திமுக அரசு வெளியேறுமாறு வற்புறுத்தியதா? இல்லை. அவர்களின் அனுபவத்திற்கு மதிப்பளித்தோம். தனிநபர்களுக்கு மரியாதை அளித்தோம். நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டை உறுதி செய்தோம். முதலீட்டு ஊக்குவிப்புப் பிரிவின் மிக முக்கியப் பொறுப்பிலிருந்த ஒருவர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விலகியபோதுகூட, அவரது கண்ணியத்தைக் காப்பாற்றினோம்.
ஆனால், இப்போது தலைமைப் பண்பை வெளிப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, இந்த அரசு தனது சொந்த நிறுவனத்தையே பலவீனப்படுத்தி வருகிறது. வழக்கம்போல தனது தோல்விகளுக்கு திமுகவைக் குறை கூறி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டிலிருந்து முதலீடுகளை யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துச் சென்றுவிட முடியாது. ஆனால், திறமையற்ற, பாதுகாப்பற்ற உணர்வுடன் கூடிய, உணர்வற்ற முடிவுகள் நிச்சயமாக முதலீடுகளை வெளியேறச் செய்துவிடும். நிறுவனங்களுக்குத் தேவை தலைமைத்துவம்; அரசியல் நாடகங்கள் அல்ல” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.