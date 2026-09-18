வெளிநாட்டிற்கு சென்று தமிழ்நாட்டின் மானத்தை வாங்காதீர்கள்: முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா காட்டம்
"தொழிலதிபர் விஷ்ணு ரெட்டி என்ன அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறார்? அவர் ஏன் முதலமைச்சருடன் வெளிநாடு சென்றார்? தொழில்துறை அமைச்சராக ஒரு பெண் இருக்கிறார். அவரை அழைத்து சென்றிருக்கலாமே" என டி.ஆர்.பி. ராஜா கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : September 18, 2026 at 8:22 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் வெளிநாட்டு பயணத்தை விமர்சித்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, வெளிநாட்டிற்கு சென்று தமிழ்நாட்டின் மானத்தை வாங்காதீர்கள் என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அன்பகத்தில் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி செயலாளரும், முன்னாள் தொழில்துறை அமைச்சருமான டி.ஆர்.பி. ராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
Reels போட்டு ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், இன்று ரீல் விட்டு ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Reels போட்டுக் கொள்ளுங்கள். உங்களை விரும்பும் மக்களுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள். ஆனால் வெளிநாட்டிற்கு சென்று தமிழ்நாடு மக்களின் மானத்தை வாங்காதீர்கள். தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்த நிலையில், மிகுந்த சிரமப்பட்டு தமிழ்நாட்டின் பெயரை உயர்த்தி இருக்கிறோம்.
ஐந்தாண்டு காலம் நல்லாட்சி வழங்கிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், ரூ.12.5 லட்சம் கோடி முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார். வெறும் ரீல்ஸ் போடுவதற்காகத்தான் நீங்கள் (முதலமைச்சர் விஜய்) வெளிநாடு சென்றீர்களா?
திமுகவால் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட முதலீடுகளைதான் தமிழக அரசு இப்போது அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்த போது எந்த ஒரு வெளிநாடு பயணம் செல்லும் முன்பும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். வெளிநாடுகளில் தொழில் முதலீடுகள் குறித்து சந்திப்பு நடைபெறுவது பற்றி தினமும் செய்திக் குறிப்பு வரும்.
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அதன் பின்னர் தமிழ்நாடு திரும்பிய உடனே செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். ஆனால், தற்போதைய முதலமைச்சர் வெளிநாடு செல்லும் போதும் சரி, வெளிநாட்டிலிருந்து வரும்போதும் சரி செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை. அமைச்சர் கூட செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை.சரியோ தவறோ அவர்தான் இன்று தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர்.
எந்தவொரு சரியான திட்டமிடலும் இல்லாமல், முதலமைச்சரின் வெளிநாடு பயணம் இருந்திருக்கிறது.முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்ன உதவி வேண்டுமானாலும் திமுக செய்யும். முதலீடுகள் குறித்து எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் அரசுக்கு செய்யுங்கள் என்று திமுக தலைவர் எங்களிடம் சொல்லி இருக்கிறார்.
தொழிலதிபர் விஷ்ணு ரெட்டி என்ன அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறார்? அவர் ஏன் முதலமைச்சருடன் வெளிநாடு சென்றார்? தொழில்துறை அமைச்சராக ஒரு பெண் இருக்கிறார். அவரை அழைத்து சென்றிருக்கலாமே. ஏன் அழைத்துச் செல்லவில்லை? நிச்சயமாக தொழில்துறை அமைச்சர் சென்றிருக்க வேண்டும். செல்லாமல் இருந்தது தவறு.
வெறும் 4 பேரை சந்தித்து வருவதற்காக வெளிநாடு சென்றீர்களா? ஐந்தாண்டுகள் கடுமையான உழைப்பில் தமிழ்நாட்டு முதலீடுகளை உச்சியில் வைத்திருக்கிறோம். திமுக தலைவர் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொண்ட போது, முதலீடுகளை ஈர்க்கப் போனாரா? அல்லது முதலீடு செய்யப் போனாரா? என்று தற்போதைய முதலமைச்சர் அன்று கிண்டலாக கேட்டார். ஆனால் அவர் தற்போது வெளிநாட்டில் என்ன செய்தார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை என டி.ஆர்.பி. ராஜா தெரிவித்தார்.