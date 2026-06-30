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உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவில் எந்த தவறும் நிகழவில்லை - டிஆர்பி அதிகாரிகள் திட்டவட்டம்

உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடத்திற்கான தேர்வு முடிவில் குளறுபடி இருப்பதாக தேர்வர்கள் புகார் எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய (டிஆர்பி) அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 4:38 PM IST

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சென்னை: அரசு கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடத்துக்கான நடத்தப்பட்ட தேர்வில் எந்த தவறும் நிகழவில்லை என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் (டிஆர்பி) அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முடிவில் மதிப்பெண் வழங்கியதில் குளறுபடிகள் இருப்பதாக புகார் எழுந்த நிலையில், அதில் எந்த தவறும் நடைபெறவில்லை என ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தேர்வர்களின் புகாரையடுத்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய விசாரணையில், முடிவுகள் வெளியிட்டில் எந்த தவறும் நிகழவில்லை என்பது உறுதியாகி இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் ஜெயந்தி, தலைமை செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் அருண்ராயை நேற்று சந்தித்து விளக்கமளித்துள்ளார். அவரின் விளக்கத்தை கேட்டுக்கொண்ட உயர்கல்வித்துறை செயலாளர், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது வரை எந்த முடிவையும் தெரிவிக்கவில்லை.

அதே நேரம் ஆங்கிலம், தமிழ் போன்ற பாடங்களுக்கான முடிவுகளில் குறிப்பிட்ட பதிவு எண்கள் பல வண்ணங்களில் அடிக்கோடு இடப்பட்டிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இணையதளத்தில் அதிகமான பக்கங்களை பதிவேற்றம் செய்யும்போது, அடையாளத்திற்காக குறிப்பிட்ட பக்கங்களில், பல வண்ணங்களில் அடிக்கோடு இடப்பட்டதாக அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

ஆனால், விடைத்தாள் மதிப்பீட்டில் பிரச்சனை இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டும் தேர்வர்கள், மீண்டும் ஒரு முறை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இதுகுறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும், தேர்வர்களின் விடைத்தாள்களை இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான எழுத்துத் தேர்வு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 27-ம் தேதி நடைபெற்றது. இத்தேர்வை 47 ஆயிரத்து 64 பேர் எழுதினர். இதற்கான முடிவுகள் ஜூன் 25-ம் தேதி வெளியான நிலையில், அதில் விரிவாக விடையளிக்கும் இரண்டாம் தாளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கியதில் குளறுபடி ஏற்பட்டதாக தேர்வர்கள் புகார் எழுப்பினர்.

முதன்மை பாடத்திற்கான முதல் தாளில் அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெற்ற பலருக்கு இரண்டாம் தாளில் ஒற்றை இலக்கத்தில் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தேர்வர்கள் மற்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், இடதுசாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

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ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் விளக்கம்
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