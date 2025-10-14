ETV Bharat / state

பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு 2026இல் 3 சிறப்பு 'டெட்' தேர்வுகள் - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு!

2026 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி, ஜூலை மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுகளை நடத்தவும், இதுதொடர்பாக அறிவிக்கைகளை வெளியிடவும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 9:25 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு பள்ளிகளில் பணிபுரிந்து வரும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு வரும் 2026 ஜனவரி மாதத்தில் சிறப்பு தகுதி தேர்வு உத்தேசமாக 24.1.2026 (தாள்-I) மற்றும் 25.1.2026 (தாள்-II) நடத்த ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், இதற்கான அறிவிக்கை, வரும் நவம்பர் மாத கடைசி வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் 1.78 லட்சம் பேர் தகுதி தேர்வில் (டெட்) தேர்ச்சி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். 'அனைவருக்கும் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்' கீழ் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தகுதி பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பு வழங்கியது. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள், 2 ஆண்டுகளுக்குள் தேர்வு எழுதி தகுதி பெற வேண்டும் எனவும் அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவர்களுக்காக சிறப்பு தகுதித் தேர்வு நடத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பள்ளி கல்வித்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் சந்திரமோகன், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ''உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெற வேண்டி உள்ளது. இதனால் ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வும் பாதிக்கப்படும்.

தொடக்கக் கல்வி இயக்கக கட்டுப்பாட்டின்கீழ் செயல்படும் ஊராட்சி ஒன்றிய, நகராட்சி, அரசு, மாநகராட்சி, தொடக்க, நடுநிலை பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் இதுநாள் வரை தேர்ச்சி பெறவில்லை. மேலும், 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீதம் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Special TET) நடத்துவதன் மூலம் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் பயன்பெறுவார்கள்.

அத்துடன் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களை சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Special TET) எழுத தயார் செய்யும் வகையில், அவர்களுக்கு மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் மாவட்டம்தோறும் அல்லது வருவாய் வட்டம் அளவில் மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு வார இறுதி நாட்களில் பணியிடைப்பயிற்சி வழங்கலாம் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர்களின் கருத்துகளை ஏற்று, தற்போது பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்காக மட்டும் முறைப்படியான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளுடன் சேர்த்து, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி, ஜூலை மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளை நடத்தவும், இது தொடர்பாக உரிய அறிவிக்கைகளை (Notification) வெளியிடவும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

மேலும், 2026 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகளின் ஆய்வுக்கு பின் மீதமுள்ள தேர்ச்சி பெற வேண்டிய ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் 2027ஆம் ஆண்டில் தேவைக்கேற்ப தகுதித் தேர்வை நடத்தவும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத் தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது'' என அதில் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தற்போது தமிழ்நாடு பள்ளிகளில் பணிபுரிந்து வரும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் முறைப்படியான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளுடன், 2026 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு ஜனவரி, ஜூலை, டிசம்பர் மாதங்களில் நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதன் அடிப்படையில், 2026 ஜனவரியில் சிறப்புத் தகுதித் தேர்வு உத்தேசமாக இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தாள் ஒன்று தேர்வு 24.1.2026 ம், பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான தாள்-2 தேர்வு 25.01.2026 நடத்துவதற்கும், இதற்கான அறிவிக்கையை நவம்பர்-2025 மாத கடைசி வாரத்தில் வெளியிடவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஜூலை-2026 மற்றும் டிசம்பர்-2026 ஆகிய மாதங்களில் நடத்த வேண்டிய சிறப்புத் தகுதித் தேர்வு சார்ந்த அறிவிப்பு பின்னர் வெளியிடப்படும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TRB ANNOUNCEMENT
TET EXAMS
டெட் தேர்வுகள்
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்
TEACHERS RECRUITMENT BOARD

