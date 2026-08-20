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தாய்லாந்தில் இருந்து கஞ்சா கடத்தி வந்த சென்னையை சேர்ந்த பயணி; அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சாவின் சர்வதேச மதிப்பு ரூ. 93 லட்சம் என அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம்
சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:24 PM IST

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சென்னை: விமான நிலையத்தில் தாய்லாந்து நாட்டில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 93 லட்சம் மதிப்புடைய 930 கிராம் ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா போதைப்பொருளை சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நேற்று முன் தினம் (ஆகஸ்ட் 18) அதிகாலை தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளிடம் சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர்.

அப்போது, சென்னையைச் சேர்ந்த பயணி ஒருவர் சுற்றுலாப் பயணியாக தாய்லாந்துக்கு சென்றுவிட்டு வந்த நிலையில், அந்த பயணியிடமும் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதில், அந்த பயணி முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதலளித்தாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, அவர் மீது சந்தேகம் எழுந்த நிலையில், அவர் கொண்டு வந்த உடைமைகளை சுங்க அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். இந்த சோதனையில், அவர் சூட்கேசுக்குள் மறைத்து வைத்து பார்சல் ஒன்றைக் கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது. அதை திறந்து பார்த்தபோது உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

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இதைத் தொடர்ந்து, அந்த கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அதை மதிப்பிட்டு பார்த்ததில் மொத்தம் 930 கிராம் ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது. அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ. 93 லட்சம் என அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து, அந்த பயணியிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர் சர்வதேச போதை கடத்தும் கும்பலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டது அம்பலமானது. எனவே, அந்த நபரிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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