73 நிமிடங்களில் சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு செல்லலாம் - புல்லட் ரயில் குறித்து மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்டேட்
ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தேவையான நிலம் கையகப்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு அரசு தாமதம் செய்து வருவதாக மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 11:11 PM IST
சென்னை: "புல்லட் ரயில் சேவை தொடங்கும்போது சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு வெறும் 73 நிமிடங்களில் சென்றடைய முடியும்; புல்லட் ரயில் இந்தியாவில் உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது" என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் அரங்கில் தமிழ்நாடு பாஜக சார்பில் 'இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட நாள்' விழா இன்று (நவ.26) நடைபெற்றது. பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நடந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்து விழாவைத் தொடங்கி வைத்தார்.
விழாவில் பேசிய மத்திய ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், "இன்று அரசியலமைப்பு நாள். நாம் எப்பொழுதும் குடியரசையும், அரசியலமைப்பையும் மதிக்கிறோம். டாக்டர் அம்பேத்கரை மதிக்கிறோம். அம்பேத்கர் வாழ்ந்த ஐந்து இடங்களை பஞ்ச் தீர்த்து என்று அறிவித்து மேம்படுத்தி இருக்கிறோம். அம்பேத்கரை காங்கிரஸ் எப்படி நடத்தியது என்று உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். காங்கிரஸ் தனது குடும்பத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது.
தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் நடந்தது; காங்கிரஸ் கட்சி எஸ்ஐஆர்-யை பிரச்சனையாக ஏற்படுத்தி, நாடு முழுவதும் குழப்பத்தை உண்டாக்கி வருகிறது. கேரளம் மாநிலத்திலும் எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடைபெற்றது; அந்த மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் தன்னுடைய சொந்த தோல்விகளை மறைக்க எஸ்ஐஆர் மீது பழியைப் போடுகிறது; மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மீது காங்கிரஸ் பழிபோடுகிறது.
தமிழ்நாடு ,கேரளம், தெலங்கானா, இமாச்சலப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடந்த தேர்தல்களிலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்தான் பயன்படுத்தப்பட்டன. அங்கெல்லாம் யார் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றனர். அரசியலமைப்பு சட்டத்தினால் தான் ஏழ்மை நிலையில் இருந்த நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டின் பிரதமராக வந்திருக்கிறார். பாஜக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு ரயில்வேத்துறையில் அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில தமிழ்நாட்டிற்கு ரூபாய் 870 கோடி மட்டுமே ரயில்வே திட்டங்களுக்கு கிடைத்தது. ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியைவிட ஒன்பது மடங்கு கூடுதலாக நிதி கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ரூபாய் 7,600 கோடி நிதி கிடைத்தது. தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரையில் ரயில்வே திட்டங்களைச் செயல்படுத்த ரயில்வேத்துறை முனைப்போடு இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே திட்டங்களுக்காக 4,800 ஏக்கர் இடம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் தற்போதுவரை அதில் 25 சதவீதம் அளவிலான நிலத்தை மட்டுமே தமிழ்நாடு அரசு கையகப்படுத்தி இருக்கிறது. மொத்தமாக இதுவரை 1,253 ஏக்கர் நிலம் தான் வந்துள்ளது. ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தேவையான நிலம் கையகப்படுத்துவதில் மாநில அரசு தாமதம் செய்து வருகிறது. மாநில அரசு நிலம் கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தால்தான் ரயில்வே திட்டங்கள் விரைந்து செயல்படுத்த முடியும்.
தவெக அரசுக்கு நான் சவால் விடுகிறேன்; ரயில்வே திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்; நிலங்களை கையகப்படுத்த நீங்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தீபத்தை ஏற்றாமல் நீங்கள் நிறுத்திவிட்டீர்கள். கோடிக்கணக்காண மக்களின் மனங்களை புண்படுத்திவிட்டீர்கள்; தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரின் மனது தூய்மையாக இல்லை. அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அரசியல் அமைப்பின்படி செயல்படவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் 77 ரயில் நிலையங்கள் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் ஒன்றுதான் எழும்பூர் ரயில் நிலையம். அங்கு பணிகள் நடந்து வருகிறது. மதுரை ரயில் நிலையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. தீபத்தை ஏற்றாமல் நிறுத்திவிட்டனர்; நாளை திருக்கோயிலுக்கு செல்லக்கூடாது என்று தடுத்துவிடுவார்கள்; திருக்கோயிலையே மூடிவிடுவார்கள்.
தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு எதையும் செய்யவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். ஆனால் நிறைய திட்டங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கி வருகிறோம். தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்பது வந்தே பாரத் ரயில்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரிய கனவு திட்டம் புல்லட் ரயில். 1962- ஆம் ஆண்டு ஜப்பானில் புல்லட் ரயில் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. மூன்று வெவ்வேறு நகரங்களுக்கு இடையே புல்லட் ரயில் மிக வேகமாக செல்ல முடியும். காலையில் டிபன் ஒரு நகரத்திலும், மதிய சாப்பாடு ஒரு நகரத்திலும் மீண்டும் இரவு டிபன் ஒரு நகரத்திலும் சாப்பிட முடியும். அதுபோன்ற நிலை நமக்கும் விரைவில் வரும்.
சென்னை- பெங்களூரு புல்லட் ரயில் சேவை வரும்போது சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு வெறும் 73 நிமிடங்களில் சென்றடைய முடியும். விமானத்தை விட வேகமாக செல்ல முடியும். விமானத்தில் செல்ல வேண்டும் என்றால் பல்வேறு சோதனைகளைக் கடந்து தான் செல்ல முடியும். ஆகவே புல்லட் ரயிலில் விமானத்தைவிட விரைவாக செல்ல முடியும். ஹைதராபாத்தில் இருந்து அமராவதிக்கும், அமராவதியில் இருந்து சென்னைக்கும் மூன்று மணி நேரத்தில் செல்ல முடியும்.
நம்முடைய புல்லட் ரயில் இந்தியாவில் உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது; இதை உலகமே திரும்பிப் பார்க்கிறது. நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் உற்பத்தி உள்நாட்டில் நடக்கிறது. இப்போது ஐபோன் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அதில் மிக அதிகமானவை உற்பத்திச் செய்யப்படுவது, தமிழ்நாட்டில் ஓசூர் தொழிற்சாலைகளில் தான் உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது.
நாளை கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலைக்கு செல்ல உள்ளேன். மிக உறுதியான ரயில் சக்கரங்கள் கும்மிடிப்பூண்டியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இங்கு உற்பத்திச் செய்யப்படும் ரயில் சக்கரங்கள் ஐரோப்பா நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது" என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.