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'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்ற பெயரில் மாற்றம் ஏன்? - போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விளக்கம்

பெயர் மாற்றத்தை மட்டும் பார்க்காதீர்கள், தமிழ்நாடே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய வகையில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு ஒன்று வரவுள்ளது அதையும் பாருங்கள் என்றார் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்.

போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்
போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 8:20 PM IST

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சென்னை: திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவந்த 'மகளிர் விடியல் பயணம்' திட்டத்தில், விடியல் என்ற பெயரை தவெக அரசு நீக்கியது பேசுபொருளாகியுள்ள நிலையில், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆட்டோ கட்டணம் கடைசியாக 2013-ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் எரிபொருள் விலை, வாகன பராமரிப்பு செலவு, உதிரிபாகங்களின் விலை மற்றும் ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதார செலவுகள் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதால், கட்டணத்தை உடனடியாக மறுநிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், கடந்த 13 ஆண்டுகளாக மாற்றமின்றி இருந்து வரும் ஆட்டோ ரிக்‌ஷா மீட்டர் கட்டணத்தை மறுநிர்ணயம் செய்வது தொடர்பாக, போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தலைமையில் இன்று (ஜூலை 9) முக்கிய கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள போக்குவரத்து ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள், ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கங்கள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் நுகர்வோர் அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துகளை தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர், “ஆட்டோ ஒட்டுநர்கள் வாழ்வாதாரம் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. எனவே, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாறுவதற்கு, முதலில் மீட்டர் பொறுத்தப்பட்டு இயக்கவுள்ளோம். ஆட்டோவில் குறிப்பிட்ட தாெலைவிற்கு செல்ல என்ன கட்டணம் என்பதை நிர்ணயிக்கலாம். அதற்கு மேல் ஒவ்வொறு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கும் எவ்வளவு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யலாம் என்பதையும் மக்களிடம் கருத்துக் கேட்டுள்ளோம்.

அவை அனைத்தையும் முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, நிர்ணயம் செய்யப்படும். மேலும் ஆட்டோவில் இருக்க வேண்டியவை குறித்தும் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் தருவதற்கு தொடர்பு எண் அறிமுகம் செய்யப்படும்” என்றார்.

மகளிர் விடியல் பயணத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளதே என்ற நிரூபரின் கேள்விக்கு, “மகளிர் பயணம் தானே அது, மகளிர் பயணம், மகளிருக்கான பயணம் தான். அதுதான் மகளிர் பயணம் என போட்டிருக்கிறோம். அதில் என்ன இருக்கிறது? மகளிருக்காக கட்டணமில்லா பேருந்து மகளிர் பேருந்து” என தெரிவித்தார்.

நல்லத்திட்டங்கள் தொடரும் என முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தாரே நான் முதல்வன், மகளிர் விடியல் பயணம் என பெயர் மாற்றப்பட்டுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, “அதை மட்டும் பார்க்காதீர்கள், தமிழ்நாடே திரும்பி பார்க்கக் கூடிய வகையில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு ஒன்று வரவுள்ளது அதையும் பாருங்கள்” என்றார்.

மகளிர் விடியல் பயணம்

2021ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது முதல் கையெழுத்தாக, மகளிருக்கு அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயணத் திட்டத்தை அறிவித்தார். தொடர்ந்து, 'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்ற பெயரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம், பெண்கள் அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

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தற்போது தவெக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அரசு பேருந்துகளில் 'மகளிர் விடியல் பயணம்' என்ற பெயரில் இடம்பெற்றிருந்த "விடியல்" என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டு, 'மகளிர் பயணம்' என காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வரலாற்றை மாற்ற முடியாது

முன்னாள் நிதி அமைச்சரும், திருச்சுழி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தங்கம் தென்னரசு அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது. மகளிரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய 'மகளிர் விடியல் பயணம்' திட்டத்தின் பெயரை மாற்றுவது, மக்கள் நலனுக்கான நிர்வாக நடவடிக்கை அல்ல; அரசியல் அடையாளங்களை அழிக்கும் முயற்சி மட்டுமே.

ஒரு திட்டத்தின் வெற்றியை அதன் பெயர் தீர்மானிக்காது; அது மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய முன்னேற்றம்தான் தீர்மானிக்கும். பெயர் மாற்றங்களில் செலவிடும் நேரத்தையும், ஆற்றலையும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் புதிய திட்டங்களை உருவாக்குவதிலும், சேவைகளை வலுப்படுத்துவதிலும் அரசு செலவிட வேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்
மகளிர் விடியல் பயணம்
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