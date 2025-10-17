இதை செய்தால் தீபாவளி ட்ராஃபிக்கில் சிக்காமல் செல்லலாம்! அமைச்சர் கொடுத்த அட்வைஸ்!
வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 760 பேருந்துகள் தீபாவளிக்காக இயக்கப்படுவதாக அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.
Published : October 17, 2025 at 3:33 PM IST
சென்னை: பொதுமக்கள் கார்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்லும் போது இசிஆர் மற்றும் ஓஎம்ஆர் சாலைகளை பயன்படுத்தும்பட்சத்தில் ட்ராஃபிக்கில் சிக்காமல் செல்லலாம் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகைக்காக சொந்த ஊர்களுக்கு பொதுமக்கள் படையெடுத்துள்ளதால், சென்னையில் இருந்து புறப்படும் பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேருந்து ஒன்றில் ஏறிய அமைச்சர் சிவசங்கர், பயணிகளிடம் பேருந்து போதுமான அளவு உள்ளதா? நேரத்துக்கு வருகிறதா? என கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து அதிகாரிகளுடன் அன்றைய நாளில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் குறித்த விவரங்களை கேட்டறிந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், “கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே அதிகபடியான மக்கள் அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணித்து வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்து 68 ஆயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்து பயணித்துள்ளனர். ஆனால் இந்த ஆண்டு கூடுதலாக தற்போது வரை 2,27,400 பேர் முன்பதிவு செய்து பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
நாளை ஒரு நாள் மட்டும் 86 ஆயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க உள்ளனர். சென்னையில் இருந்து மட்டும் 51 ஆயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். பொதுமக்கள் தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளை விட அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க முன் வந்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டுகளை விட சிறப்பு பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பட்சத்தில் சென்னை மாநகரப் பேருந்துகளும், தனியார் ஒப்பந்த பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்” என்றார்.
தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 760 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னையில் இருந்து ஏராளமானோர் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி பயணிக்கின்றனர். காலை முதல் பெரிய அளவில் பேருந்து நிலையத்திற்கு கூட்டம் வராத நிலையில் இரவு 8 மணிக்கு பிறகு படிப்படியாக பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது” என்றார்.
தொடந்து அவரிடம் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து கேட்டதற்கு, “பொதுமக்கள் கார்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்லும் போது இசிஆர் மற்றும் ஓஎம்ஆர் சாலைகளை பயன்படுத்தும் படி அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஏன்னென்றால் தாம்பரம் வழியாக கிளாம்பாக்கம், செங்கல்பட்டு நோக்கி திருச்சி செல்கின்ற சாலையில் பேருந்துகள் அதிக அளவில் செல்கின்றன. ஆகையால் மக்கள் செங்கல்பட்டு அல்லது கருங்குழி வழியாக தென் மாவட்டங்களை நோக்கி பயணிக்கும்பட்சத்தில் இசிஆர் மற்றும் ஓஎம்ஆர் சாலையில் பயணித்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் செல்லலாம்” என்றார்.
தொடந்து பேசிய அமைச்சர் சிவசங்கர், “நான் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து கிளாம்பாக்கத்திற்கு வருவதற்கு இரண்டே கால் மணி நேரம் ஆனது. டிராபிக் பிரச்சனை தான். திடீரென எதிர்பாராமல் மழை வேறு பெய்துள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக பேருந்துகள் தாமதமாக வருகின்றன. அது தொடர்பாக அறிவிப்புகளை வெளியிட அதிகாரிகளிடம் சொல்லி உள்ளோம். பயணிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.