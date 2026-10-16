பயணிகளின் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் அவ்வளவுதான் - ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு போக்குவரத்துத் துறை எச்சரிக்கை
அதன்படி, 15.10.2026 மாலை முதல் 16.10.2026 காலை வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,222 ஆம்னி பேருந்துகள் தணி க்கை செய்யப்பட்டன. இதில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட 207 ஆம்னி பேருந்துகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: ஆம்னி பேருந்துகளில் ஆன்லைன் மூலம் பயணிகளால் பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டை வாகன உரிமையாளர் ரத்து செய்யும்போது, அந்த பயணிகளுக்கு மாற்றுப் பேருந்தில் பயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து அனுமதிச் சான்றை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்துத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
சென்னை மெட்ரோ ரயில் அலுவலகத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தலைமையில் ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி தொடர் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், பொதுமக்களுக்கு தேவையான பேருந்து வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாகவும், சென்னை பெருநகரத்திற்குள் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை தடுப்பது குறித்தும்
அனைத்து அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுடன், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி ஆணையம்
(CMDA), தென்னக ரயில்வே, ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர் சங்கங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடை ய முக்கிய அமைப்புகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
ஆம்னி பேருந்துகளில் பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகளிடமிருந்து வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் பெ றப்பட்டதை தொடர்ந்து, 15 ந் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு, ஆம்னி பேருந்துகளில் தீவிர வாகனத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, 15.10.2026 மாலை முதல் 16.10.2026 காலை வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,222 ஆம்னி பேருந்துகள் தணி க்கை செய்யப்பட்டன. இதில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட 207 ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு தணிக்கை அறிக்கை மற்றும் இ-சலான் வழங்கப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
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இந்த தீவிர தணிக்கையின்போது, விதிமீறல்களுக்காக இணக்க கட்டணம் ரூ.4,18,700 நிர்ணயிக்கப்பட்டும், அதி்ல் ரூ.68,500 வசூலிக்கப்பட்டும் உள்ளது. தணிக்கையில் அதிக கட்டணம் வசூலித்தல் மற்றும் பிற குற்றங்களுக்காக
4 ஆம்னி பேருந்துகள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆம்னி பேருந்துகளில் ஆன்லை ன் மூலம் பயணிகளால் பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டை வாகன உரிமையாளர் ரத்து செய்யும்போது அந்த பயணிகளுக்கு மாற்றுப் பேருந்தில் பயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து அனுமதிச் சான்று ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, பண்டிகைக் காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுக்கவும், விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்தவும் இந்த சிறப்பு வாகனத் தணிக்கை தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படும்.
1800 425 6151 என்ற எண்ணிலும், tc.tn@nic.in என்ற இமெயில் முகவரியிலும் புகார் தெரிவிக்கலாம் எனவும், அதி க கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்து மீது போக்குவரத்து துறையால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.