வேலை பறிபோனதாக கதறி அழுத நடத்துநர் - மீண்டும் பணி வழங்கி கருணை காட்டிய போக்குவரத்து கழகம்
தம்பிதுரையின் குடும்பம் சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தென்காசி டெப்போவில் மீண்டும் அவருக்கு தற்காலிக நடத்துநர் பணி வழங்கியிருக்கிறது.
Published : July 2, 2026 at 8:28 AM IST
திருநெல்வேலி: பணியில் இருந்தபோதே திடீரென வேலையை விட்டு நிறுத்தியதாக கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத நடத்துநரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் மீண்டும் தற்காலிக நடத்துநராக பணியில் அமர்த்தி தமிழக போக்குவரத்து கழகம் கருணை காட்டியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வட அச்சம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீ தம்பிதுரை. இவர் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டிலிருந்து தற்காலிக நடத்துநராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திடீரென அவரை வேலையை விட்டு நிறுத்தியுள்ளனர். அதுவும், திருநெல்வேலி டவுன் பகுதியில் பேருந்தில் நடத்துநராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தபோதே முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி பணிநீக்கம் செய்துள்ளனர்.
பேருந்தில் பயணிகள் முன்னிலையில் பணியை விட்டு போகச் சொன்னதால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான தம்பிதுரை, திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கண்ணீர் மல்க மனு அளித்திருந்தார். மேலும், தான் வேலையை இழந்ததால் தனது குடும்பமே மன உளைச்சலில் உள்ளதாக கூறி கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், அதிக நாட்கள் தான் வேலை செய்துவிட்டேன் என்ற காரணத்தைக் கூறி போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தன்னை பணி நீக்கம் செய்துவிட்டதாக கூறினார். மேலும், ஒரு அதிகாரி, துப்புரவுத் தொழிலாளியாக வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி தன்னை இழிவு படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார்.
திடீர்னு வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க... கதறி அழுத நடத்துனர்#tirunelveli | #BusConductor | #collectoroffice | #petition | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/sosSQ7Uqeb— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 30, 2026
இதனிடையே, குடும்பம் வறுமை நிலையில் இருப்பதால், “வந்தால் வேலையோடு வாருங்கள். இல்லாவிட்டால் விஷத்தோடு வாருங்கள் அப்பா” என்று தனது மகள் சொல்லியனுப்பியதாக கூறி கண்ணீர் விட்டு அழுதார். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காக்கி சீருடையில் நடத்துநர் ஒருவர் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத இச்சம்பவம் பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்தது. மேலும், இந்த வீடியோவானது செய்திகளிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பரவி வைரலானது. ஈடிவி பாரத்-ம் இந்த வீடியோ பதிவை வெளியிட்டிருந்தது.
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இதனையடுத்து, தற்போது மீண்டும் தம்பிதுரைக்கு தற்காலிக நடத்துநர் வேலையை போக்குவரத்து கழகம் வழங்கியிருக்கிறது. இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மண்டல போக்குவரத்து கழக பொது மேலாளர் சிவக்குமார் கூறுகையில், “தற்காலிகமாக பணிபுரியும் ஊழியர்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளில் மட்டுமே பணிபுரிய முடியும். அதனால் தான் தம்பிதுரையை வேலையில் இருந்து நீக்கினோம்.
இருப்பினும் அவரது கோரிக்கையை ஏற்று மீண்டும் அவருக்கு தென்காசி டெப்போவில் தற்காலிக நடத்துநராக பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அவருக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிமனை வழங்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் தனியார் நிறுவனத்தின் கீழ் பணிபுரிவார்” என்றார்.
இந்நிலையில், தனது குடும்பத்திற்காக கதறி அழுத நடத்துநரின் வறிய நிலையை கருத்தில் கொண்டு போக்குவரத்து கழகம் மீண்டும் அவருக்கு வேலை வழங்கியிருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.