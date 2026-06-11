SETC பேருந்துகளில் ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதியை பயன்படுத்துங்கள் - பயணிகளுக்கு போக்குவரத்துக் கழகம் வேண்டுகோள்
பேருந்து நிலையங்களில் பயண நேரத்தில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறையானது கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
Published : June 11, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: SETC பேருந்துகளில் பயணிப்போர், பேருந்து நிலையங்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு முன்கூட்டியே ஆன்லைனில் பதிவுசெய்து பயணத்தை உறுதிபடுத்தி கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து கழகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
வார விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் விழா காலங்களில் பேருந்து நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது. இதனால் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தாலும் பேருந்து கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை பயணிகள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் பொருட்டும், பயண நேரத்தில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டும், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு செல்ல அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பயணிப்போர் முன்பதிவு செய்து பயணிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
அதன்படி, இனிமேல் SETC பேருந்துகளில் நடத்துநரிடம் நேரடியாக டிக்கெட் பெற காத்திருக்காமல், முடிந்தவரை www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மூலம் இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் நடத்துநர்களும் பணியில் இருப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இறுதி நேரத்தில் தொலைதூரங்களுக்கு பயணிக்க அதிக அளவில் பயணிகள் வரும்போது பேருந்துகளை உடனடியாக ஏற்பாடு செய்து தருவதில் இருக்கும் சிரமத்தை தவிர்க்கும் நோக்கிலும், அரசுப் போக்குவரத்து கழகத்திவ் உள்ள முன்பதிவு வசதியை பொதுமக்களிடம் பரவலாக கொண்டு செல்லவுமே இந்த முறையானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வார சிறப்பு பேருந்துகள்
வருகிற 12,13,14 ஆகிய தேதிகளில் வார இறுதி விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னை மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்து கூடுதலான பயணிகள் தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில்கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம். மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 295 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. 13-ம் தேதி (சனிக்கிழமை) 310 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு நாளை 55 பேருந்துகளும், 13-ம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று 55 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.
மேலும் பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு 100 சிறப்பு பேருந்துகளும், சென்னை மாதவரத்திலிருந்து 12, 13 ஆகிய நாட்களில் 20 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், ஞாயிறு அன்று சொந்த ஊர்களிலிருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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இதுவரை வெள்ளிக்கிழமையன்று 7,446 பயணிகளும்,சனிக்கிழமையன்று 3,161 பயணிகளும், ஞாயிறு அன்று 7,379 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.