சட்டமன்ற தேர்தல்: கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமம் ரத்து என எச்சரிக்கை
ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம்; அந்த பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து செய்யப்படும் என போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் எச்சரித்துள்ளார்
Published : April 21, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலை ஒட்டி தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை மறுதினம் (ஏப்.23) நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக சென்னை, மதுரை, திருச்சி போன்ற வெளியூர்களில் இருப்பவர்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்குச் செல்வார்கள். மக்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவில் பயணம் செய்யும் போது ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் வந்துள்ளன. அதன் அடிப்படையில், ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்று போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதனை முன்னிட்டு, ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 26 ஆம் தேதி வரை, பொதுமக்கள் வெளியூர் செல்வதை பயன்படுத்தி ஆம்னி பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்தால் அதனைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்கள், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சோதனைச் சாவடி ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டு, ஆம்னி பேருந்துகளில் தீவிரமாக சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் அனுமதி ரத்து போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக தெரிய வந்தால் மேலும் பொதுமக்கள் செல்போன் எண்கள் மூலம் வாட்ஸ் ஆப், குறுஞ்செய்தி, குரல் பதிவு மூலமாக புகார் தெரிவிக்கலாம்" என்று அந்த செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆம்னி பேருந்துகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் தெரிவிக்க வேண்டிய எண்கள்
- போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை 1800 425 6151
- இணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு) 99442 53404
- இணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு) 97905 50052
- இணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை 90953 66394
- இணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர் 91235 93971
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம் 96773 98825
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர் 98400 23011
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம் 78456 36423
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு 80569 40040
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி 90660 32343
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர் 90257 23800
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி 96981 18011
- துணைப் போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர் 95850 20865