மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பணியிடமாற்ற கலந்தாய்வுக்கு யாரையும் நம்பி ஏமாற வேண்டாம் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

Published : May 20, 2026 at 4:57 PM IST

சென்னை: மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கான பணியிடமாற்ற கலந்தாய்வு விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாகவும், யாரையும் நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று (மே 20) ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு, ஆண்களுக்கான பொது மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் கழிவறை உள்ளிட்ட இடங்களில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

ஆய்வின் போது அமைச்சரிடம் சேலத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திடீரென அவர் காலில் விழுந்து உதவி கேட்டார். அவரது கணவர் கல்லீரல் பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார், அதற்கான உதவ வேண்டி அமைச்சரிடம் மனுவை கொடுத்தார்.

இந்த ஆய்வில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது, மருத்துவமனையின் முதல்வர் சாந்தாராம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இருந்தனர்.

ஆய்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், ”நான் படித்த இந்த சென்னை மருத்துவ கல்லூரியை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பார்வையிட்டத்தில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அரசு மருத்துவமனையில் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரமான சூழல் இருக்காது என்பதனாலேயே மக்கள் தனியார் மருத்துவமனையை நோக்கி செல்லும் நிலை இருந்து வருகிறது. மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள் சிறப்பாகவே இருக்கின்றன. இதை மேம்படுத்துவதற்கான சூழல் இருக்கிறது. அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொள்வோம்.

இங்கு தேவையான வசதிகள் இருந்தாலும் கூட மேம்படுத்துவதற்கான தேவைகள் இருக்கிறது. தனியார் மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது. அந்த மருந்து, மாத்திரைகள் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக கிடைக்கின்றன. அனைத்து விதமான மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இங்கு உடனடியாக எடுக்கும் வகையில் மக்களிடம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கான பணியிடமாற்ற கலந்தாய்வு விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. முழுவதுமாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நேர்மையான முறையில் நடத்தப்படும். யாரை நம்பியும் ஏமாற வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை பிணவறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உடல்கள் இருப்பதாக வந்த தகவல் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் காரணமாக அங்கு உடல்கள் இருப்பதாக செயலாளர் சொல்கிறார். அது குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும். இந்த மருத்துவமனையில் பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரமான கழிவறை, காத்திருப்பு அறை செய்து கொடுப்பது தான் எங்களது முதல் கடமை ஆகும்” என கூறினார்.

அரசு மருத்துவமனைகளில் அமைச்சர்கள் மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வீர்களா என்ற கேள்விக்கு, ”அரசுத் துறையை நாங்கள் நம்பவில்லை என்றால் யார் நம்புவார்கள், கண்டிப்பாக அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வோம்” என பதிலளித்தார்.

