திருநங்கைகள் சமூகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல - நீதிமன்றம் கருத்து
திருநங்கைகளின் பிறப்பில் குறையில்லை. ஆனால் அவர்கள் மீதான சமூகத்தின் அணுகுமுறையிலேயே குறையுள்ளதாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 25, 2026 at 8:44 PM IST
மதுரை: திருநங்கைகள் இன்னும் சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாகவே உள்ளனர். அவர்கள் சமூகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல என்று மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சரத்குமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனுவை ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "நான் ஒரு யூடியூபர். காவல்நிலையத்தில் திருநங்கை ஒருவர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டிருந்தேன்.
அதில், திருநங்கைகள் பொதுமக்களை மிரட்டி பணம் வசூலித்ததாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் அவர்கள் தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தேன். இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் என் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் முன்ஜாமின் வழங்க வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் ஏற்கனவே கூறப்பட்ட தகவலை பரப்பினாரே தவிர அவராக புதிதாக எந்த விபரத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. அத்துடன் அவர் பகிர்ந்த விவரம் தவறானது என அறிந்தவுடன் வீடியோவையும் நீக்கிவிட்டார். அவரது செல்போனும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய தேவையில்லை" என வாதாடினார்.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "காவல்துறை மற்றும் அரசுக்கு எதிராக தவறான தகவலை பரப்பியுள்ளார். திருநங்கை சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை அரசு கவனிக்கவில்லை என்ற தவறான எண்ணத்தை உருவாக்கியுள்ளார். திருநங்கைகள் பொதுமக்களை மிரட்டி பணம் வசூலித்தது தொடர்பாக சில புகார்கள் உள்ளன" என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "மனுதாரர் செய்தியை மறுபரப்பு மட்டுமே செய்துள்ளார். இந்த செய்தி பிற ஊடகங்களிலும் முன்பே வெளியாகியுள்ளது. எனவே மனுதாரருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது. அதேசமயம் திருநங்கை தீக்குளித்து உயிரிழந்த சம்பவம் நீதிமன்றத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குகிறது. திருநங்கைகள் இன்னும் சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாகவே உள்ளனர். திருநங்கைகளும் கடவுளின் பிள்ளைகளே. திருநங்கைகள் சமூகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல. சமூகமே அவர்களைப் புறக்கணித்து வறுமை நிலைக்கு தள்ளுகிறது. இது சமூகத்தின் தோல்வி.
திருநங்கைகளையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். திருநங்கைகளின் பிறப்பில் குறையில்லை. அவர்கள் மீதான சமூகத்தின் அணுகுமுறையிலேயே குறையுள்ளது. குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாகவே அவர்களை பார்க்க வேண்டும். திருநங்கைகளும் மனிதர்களே, அவர்களின் மரியாதை, மாண்பு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.
இதையடுத்து மனுதாரருக்கு 15 நாட்கள் தினமும் சம்மந்தப்பட்ட காவல்நிலையத்தில் காலை 10:30 மணிக்கு ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் முன்ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசு திருநங்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மறுவாழ்வுத் திட்டத்தை தாலுகா அளவில் உருவாக்கி, சுயதொழில் வாய்ப்புகள், நிலையான வாழ்வாதாரம், மாண்புமிக்க வாழ்க்கை, சமூகத்தில் இணக்கமான நிலையை உருவாக்குதல், திருநங்கைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப நலத்திட்டங்களை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தலைமைச் செயலாளர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து இதுதொடர்பான நடவடிக்கையை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற நீதிபதி, அவ்வாறு அமல்படுத்தியது தொடர்பான அறிக்கையை ஜூலை 26ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.