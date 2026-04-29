பூசாரிகள் கையால் தாலியை அறுத்துக் கொண்டு கதறி அழுத திருநங்கைகள்; கூவாகம் திருவிழா நிறைவுற்றது

நீர்நிலைகளில் நீராடி வெள்ளாடை அணிந்து விதவைக்கோலத்தில் திருநங்கைகள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டனர்.

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருக்கோயில் தேரோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 5:27 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி: கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருக்கோயிலில் சித்தரை திருவிழாவை முன்னிட்டு திருநங்கைகள், பூசாரிகள் கையால் தாலியை அறுத்துக் கொண்டு கதறி அழுதனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் அமைந்திருக்கிறது கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருக்கோயில். இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு, 15 முதல் 18 நாட்களுக்கு திருநங்கைகளுக்கான பிரம்மாண்டத் திருவிழா நடைபெறும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான கூவாகம் திருவிழா ஏப்ரல் 14- ஆம் தேதி தொடங்கியது.

இந்த விழாவில் திருநங்கைகள் அரவானை தங்களது கணவனாக நினைத்து பூசாரி கைகளால் தாலி கட்டிக்கொள்வார்கள். பிறகு அரவான் பலியிடப்பட்டதும் (புராணக் கதையில்) தங்கள் தாலியை திருநங்கைகள் அறுத்துக் கொள்வார்கள். இது, கூவாகம் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வரும் இந்த சித்திரை திருவிழாவில் பெருவாரியான திருநங்கைகள் கலந்துகொள்வது வழக்கம்.

அந்த வகையில், இன்று (ஏப்.29) காலை திருக்கோயில் இருந்த அரவான் சிரசுவுக்கு முதல் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு, வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் அரவான் சிரசு ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது. அப்போது திருநங்கைகள் சுற்றி நின்று கும்மியடித்தனர். தொடர்ந்து சூரைத் தேங்காய்களை திருநங்கைகள் உடைத்தும் வழிபாடு செய்தனர். இதன் பின்னர், திருக்கோயிலின் வலதுபுறத்தில் சகடையில் 30 அடி உயரக் கம்பம் நடப்பட்டு, அதில் வைக்கோல்புரி சுற்றப்பட்டது.

பின்னர் கீரிமேட்டிலிருந்து பக்தர்கள் பூஜை செய்து எடுத்து வந்த அரவானின் புஜங்கள், மார்புப் பதக்கம், நத்தம் கிராமத்திலிருந்து பாதம், கைகள், தொட்டி கிராமத்திலிருந்து மார்பு புஜங்கள், கயிறு, கடையாணி, சிவிலியாங்குளம் கிராமத்திலிருந்து கை, விண்குடை ஆகியவை வைக்கோல்புரி மீது பொருத்தி அரவானின் திருவுருவம் அமைக்கப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இதில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள், கீரிமேடு, நத்தம் கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். தேரோட்டத்தை போது விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் விளைந்த காய்கறிகளையும், தானியங்களையும் அரவான் மீது வீசியும், கற்பூரம் ஏற்றியும் வழிபாடு செய்தனர்.

தாலியை அறுத்துக் கொண்ட திருநங்கைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தேர் நான்கு ரத வீதிகளின் வழியாக வலம் வந்து பந்தலடியிலுள்ள அழிகளம் நோக்கிப் புறப்பட்டது. அப்போது ஒப்பாரி வைத்தபடி திருநங்கைகள் தேரை பின்தொடர்ந்துச் சென்றனர். அழிகளத்துக்கு தேர் சென்றடைந்த நிலையில் அரவானை களப்பலி கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அப்போது திருநங்கைகள் தங்கள் தலையில் சூடியிருந்த பூக்களை எடுத்து எறிந்தும், நெற்றியில் வைத்திருந்த குங்குமப் பொட்டை அழித்தும் கொண்டனர். பின்னர் கோயில் பூசாரிகளிடம் சென்று கை வளையல்களை உடைத்து நொறுக்கிக் கொண்டு கழுத்தில் அணிந்திருந்த தாலியை அகற்றிக் கொண்டனர்.

பின்னர் அருகிலிருந்த நீர்நிலைக்கு சென்று நீராடி வெள்ளாடை அணிந்து விதவைக்கோலம் பூண்டு திருநங்கைகள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் திருக்கோயிலின் தேர்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு கூவாகம் கிராமத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் மற்றும் திருநங்கைள் சார்பில் ஆங்காங்கே பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த் தலைமையில், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸார், ஊர்க்காவல்படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

தாலியை அறுத்துக் கொண்ட திருநங்கைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பக்தர்களின் வசதிக்காக கூவாகம் கிராமத்திற்கு விழுப்புரம், திருக்கோவிலூர், உளுந்தூர்பேட்டை போன்ற பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

