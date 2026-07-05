பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் யாசகம் கேட்க அறிவுறுத்தல் - திருநங்கைகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம்
திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திருநங்கைகள் கலந்துகொண்டனர்.
Published : July 5, 2026 at 10:32 AM IST
திருவண்ணாமலை: பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் யாசகம் கேட்க வேண்டும், குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும் என தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருவண்ணாமலையில் தென்னிந்திய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் திருநங்கைகளின் வாழ்வாதாரம், சமூக நலன் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், திருச்சி, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட 38 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளை சேர்ந்த திருநங்கைகளின் மாவட்டத் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
திருநங்கைகள் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள், அவர்களுக்குள் உருவாகும் கருத்து வேறுபாடுகள், வாழ்வாதார சவால்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே உருவாகும் எதிர்மறை கருத்துகளை களைய வேண்டிய அவசியம் குறித்து விரிவாக இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும், சமூகத்தில் திருநங்கைகளின் மதிப்பையும் நற்பெயரையும் பாதுகாக்கும் வகையில் பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன.
கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருவண்ணாமலை மாவட்ட திருநங்கைகள் தலைவி ராதிகா நாயக், ”பல்வேறு பகுதிகளில் திருநங்கைகள் யாசகம் பெற்று வாழ்ந்துவரும் நிலையில், சில இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதாக புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, 42 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் இணைந்து, யாசகம் கேட்கும்போது பொதுமக்களுக்கு எந்தவித தொந்தரவும் ஏற்படாத வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.
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குறிப்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி கிரிவலத்தையொட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து ஏராளமான திருநங்கைகள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தருகின்றனர். அவர்கள் யாசகம் கேட்பது என்ற பெயரில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு மற்றும் சமூகப் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளோம். அதேபோல், திருநங்கைகள் யாரேனும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டாலோ அல்லது சமூகத்திற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டாலோ, அவர்களை பாதுகாக்காமல் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தாங்களே புகார் அளித்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், ”திருநங்கைகள் தவறு செய்தால் உடனடியாக அந்தப் பகுதியின் மாவட்டத் தலைவருக்கு தகவல் தெரிவித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது” எனக் கூறினார்.
திருநங்கைகள் சமூகத்தின் ஒற்றுமை, ஒழுக்கம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தை நிலைநிறுத்தும் நோக்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் திருநங்கைகள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.