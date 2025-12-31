வாக்குவாதத்தில் திருநங்கையை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டிய இளைஞர் போலீசில் சரண்
காலையில் கோபம் தணிந்த ஜான் ஜெயங்கொண்டம் காவல் நிலையத்திற்கு நேரடியாக சென்று காவல் ஆய்வாளரிடம் சரணடைந்தார்.
Published : December 31, 2025 at 8:10 PM IST
அரியலூர்: வாக்குவாதத்தில் இளைஞர் ஒருவர் திருநங்கையை சரமாரியாக தாக்கி அவரை சாக்கடையில் தள்ளிவிட்டு தாமாக போலீசில் சரணடைந்தார்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம், சிதம்பரம் சாலையை சேர்ந்தவர் செல்வி. இவர் அப்பகுதியில் உள்ள பெரியார் பள்ளி பின்புறம் தனது வளர்ப்பு மகன் ஜான்(30) என்பவருடன் குடிசைக்கட்டி குடியிருந்து வருகிறார். அவர் குடியிருக்கும் குடிசையில் ஏராளமான திருநங்கைகள் வருவதும் அங்கு தங்குவதும் வழக்கமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில் நேற்றிரவு (டிச 30) செல்வியின் வளர்ப்பு மகன் ஜான் என்பவருக்கும் செந்துறை அருகே உள்ள உஞ்சினி கிழக்கு தெருவை சேர்ந்த திருநங்கையான வேல்முருகன் என்கின்ற கயல்விழிக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. பிறகு அதுவே பெரிய தகராறாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது.
இருவருக்கும் தகராறு நடந்து வந்த நிலையில் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்ற ஜான் திடீரென்று வீட்டில் வைத்திருந்த அறிவாளால் திருநங்கையை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். இதில் அவருக்கு 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்துள்ளார்.
மேலும், ஜான் ஆத்திரத்தில் அவரது உடலை எடுத்து கொண்டு அருகில் உள்ள சாக்கடை ஓடையில் வீசி சென்றுள்ளார். கோபம் தணிந்த ஜான் இன்று காலை (டிச 31) ஜெயங்கொண்டம் காவல் நிலையத்திற்கு நேரடியாக சென்று காவல் ஆய்வாளரிடம் திருநங்கையை வெட்டி சாக்கடை ஓடையில் போட்டு உள்ளேன் எனக் கூறி சரணடைந்துள்ளார்.
உடனே ஜெயங்கொண்டம் காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த திருநங்கையை மீட்டனர். பின்னர், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு முதலுதவி சிகிச்சை பெற்றார். மேல் சிகிச்சைக்காக தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து சரணடைந்த ஜான் இடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.