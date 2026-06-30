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கல்லூரி மாணவரை கத்தியால் குத்திய திருநங்கை கைது - நெல்லை பேருந்து நிலையத்தில் பதற்றம்

முன்பு நடைபெற்ற சம்பவத்தின் காரணமாக பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து மாணவரை, திருநங்கை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 3:55 PM IST

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தூத்துக்குடி: பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து கல்லூரி மாணவரை கத்தியால் குத்திய திருநங்கையை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைந்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், குளத்தூர் அருகே உள்ள பனையூர் பகுதியை சேர்ந்த அஜய் தேவகுமாரன் (19). இவர் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் கேட்டரிங் கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இவர் 3 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் நேற்று கல்லூரி செல்வதற்காக தனது கிராமத்திலிருந்து தனியார் பேருந்து மூலம் தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார்.

அப்போது பேருந்து நிலையத்தில் இருந்த திருநங்கை அபர்ணா (26), அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் திருநங்கை, திடீரென தான் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய கத்தியைக் கொண்டு, மாணவரின் கழுத்து, முகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார்.

பலத்த ரத்த காயங்களுடன் சரிந்த மாணவரை, அருகில் இருந்தவர்கள் உடனே மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வடபாகம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து உடனடியாக விசாரணையை தொடங்கினர். காவல்துறையினரின் விசாரணையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

இதுகுறித்து காவல் துறையினர் தரப்பில் தெரிக்கையில், “தூத்துக்குடி மாநகர் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருநங்கை அபர்ணா, அஜய் தேவகுமாரனின் இருசக்கர வாகனத்தில் லிப்ட் கேட்டு பயணித்துள்ளார். அப்போது, திடீரென ஒரு காட்டுப்பகுதிக்கு திருநங்கையை அழைத்து சென்ற அந்த மாணவர், அவரின் செல்ஃபோனை பறிந்து அங்கிருந்து சென்றுள்ளார்.

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இந்த நிலையில், நேற்று திருநங்கை அந்த மாணவரை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து எதேச்சையாக பார்த்துள்ளார். அப்போது அவரிடம் பறிந்த செல்ஃபோனை திரும்பி கேட்டுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் கோபமடைந்த திருநங்கை, தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் மாணவரை முகம், கழுத்து உள்ளிட்ட இடங்களில் குத்திவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளார்” என தெரிவித்தனர்.

திருநங்கையை கைது செய்த காவல்துறையினர், விசாரணைக்கு பிறகு அவரை திருநெல்வேலி மாவட்டம், கொக்கிரகுளம் சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

பொதுமக்கள் அதிகம் நடமாடும் பேருந்து நிலையத்தில் கல்லூரி மாணவரை திருநங்கை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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