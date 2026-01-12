ETV Bharat / state

'ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் நான் பெறாத பிள்ளைகள்' - வாடிவாசலுக்காக காத்திருக்கும் 'நான் கடவுள்' திருநங்கை கீர்த்தனா

எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு அளிப்பதுபோல் எங்களுக்கும் ஜல்லிக்கட்டு வாடிவாசலில் காளைகளை அவிழ்க்க வாய்ப்பு தர வேண்டும் என திருநங்கை கீர்த்தனா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருநங்கை கீர்த்தனா
திருநங்கை கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 6:01 PM IST

- By, இரா. சிவக்குமார்

''ஜல்லிக்கட்டு'' தமிழர்களின் வீரம் பாரம்பரியம் மற்றும் அடையாளத்தின் முக்கிய சின்னமாக விளங்குகிறது. இது "ஏறு தழுவல்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் காளைகளை அடக்குவதன் மூலம் இளைஞர்கள் தங்களது தைரியத்தையும், வலிமையையும் வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது நடத்தப்படும் பழமையான விளையாட்டாக உள்ளது. மேலும் தமிழரின் கலாச்சாரம் மற்றும் விவசாயத்தை இணைக்கும் பாலமாகவும் ''ஜல்லிக்கட்டு'' உள்ளது. மேலும், திமிரும் காளைகளை அடக்குவது தமிழர்களின் வீரத்தின் உச்சமாக சங்ககாலம் தொட்டு இன்று வரையிலும் பார்க்கப்படுகிறது.

மதுரை மாவட்டத்தின் மிகச்சிறந்த அடையாளம்

மதுரை மாவட்டத்தின் மிகச்சிறந்த அடையாளமாக திகழும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தைத்திருநாளை முன்னிட்டு கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. அவனியாபுரம், பாலமேடு மற்றும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுகள் தமிழக அரசின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் நடைபெற்று வருகிறது. வருகின்ற ஜனவரி 15 தொடங்கி 16, 17 ஆம் தேதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு கொண்டாட்டம் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் நடைபெற உள்ளது.

நெஞ்சுக்குள் நிறைந்து புதுவித உற்சாக துள்ளல்

உலகப் புகழ்பெற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் கோலாகலத்தை காண உலகம் முழுவதிலும் இருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். வாடி வாசலில் சீறிப்பாயும் காளைகளை நெஞ்சுக்கு நேராக எதிர்கொண்டு இளைஞர்கள் தாவி பிடித்து விளையாடும் அந்த சில நொடி காட்சிகள் நமது கண்களின் வழியே நுழைந்து நெஞ்சுக்குள் நிறைந்து புதுவித உற்சாக துள்ளலை நமக்கு அளிக்கும். ஆகையால் தான் இதனை நேரடியாக காண்பதற்கு அத்தனை கூட்டம் முட்டி மோதிக் கொண்டிருக்கிறது.

வாடி வாசலில் காளைகளை அவிழ்க்க ஆர்வம்

பாரம்பரியமாய் காளைகள் வளர்க்கும் இளைஞர்கள், பெண்கள், மாணவிகள், குழந்தைகள், பெரியவர்களோடு சமூகத்தின் பார்வையில் சற்றே ஒதுக்கப்பட்ட மற்றொரு தரப்பினரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வாடி வாசலில் அவிழ்க்க பேரார்வம் கொண்டு முன் வருவது சமூக நீரோட்டத்தோடு அவர்களும் கலந்து வாழ தயாராக இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது என்பது தான் உண்மை.

ஒவ்வொரு முறையும் நிரூபிக்க போராட்டம்

ஆனால் அவர்களுக்கான முன்னுரிமை என்பது ஜல்லிக்கட்டிலும் கூட சற்றே பின்தங்கிதான் இருக்கிறது என்பதை வேதனைக்குரிய மற்றொரு உண்மை. திருநங்கைகள் என அழைக்கப்படும் இந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர், தங்களை ஒவ்வொரு முறையும் நிரூபிக்க போராடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த வரிசையில் திருநங்கை கீர்த்தனாவும் ஒருவர். சிறுவயதில் இருந்தே ஆடு மாடுகளோடு வளர்ந்து பழக்கப்பட்ட கீர்த்தனா, தற்போது 8 ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து வருகிறார்.

திருநங்கை கீர்த்தனா
திருநங்கை கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

எங்களோட மனவலிக்கு இது மாற்று மருந்து

''எனக்கு ஆடு, மாடுன்னா ரொம்ப இஷ்டம் சார். அதுங்களோடவே வாழ்ந்து வளர்ந்து வர்றதால 8 ஜல்லிக்கட்டு காளைகளையும் என்னோட மகன்களா நினைச்சு நான் வளர்த்துக்கிட்டு வாரேன். எங்கள பத்தின பொதுபார்வை இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. ஆனாலும் பெரிய அளவுல மாற்றம் தேவைப்படுது. நாங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்க்கிறது கூட, வித்தியாசமாகத் தான் பார்க்கப்படுது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட மனவலிக்கு இது ஒரு மாற்று மருந்து''' என்கிறார் விவரிக்க முடியாத வேதனையுடன்.

அமைச்சர் மூர்த்தி உறுதியளிப்பு

கடந்த 2021ம் ஆண்டு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த வினய், ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் வளர்க்கும் திருநங்கைகள் தங்களது காளைகளை வாடி வாசலில் அவிழ்க்க வாய்ப்பு அளித்ததை நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறார் கீர்த்தனா. 'ஆனா வினய் சாருக்கு பிறகு வந்தவங்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு தரவில்லை. அதனால ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்க போராடிகிட்டுதான் இருக்கோம். இந்த முறை அதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி தர்றதா அமைச்சர் மூர்த்தி உறுதி அளிச்சிருக்கார். நல்லது நடக்கும்னு நம்புறேன்' என கூறுகிறார் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன்.

புகழ் வெளிச்சத்தை தந்த 'நான் கடவுள்'

திருநங்கை கீர்த்தனாவின் காளைகள்
திருநங்கை கீர்த்தனாவின் காளைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாலா இயக்கிய 'நான் கடவுள்' திரைப்படத்தில் நடித்த திருநங்கை கீர்த்தனாவின் பாத்திரம்தான் அவருக்கு புகழ் வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது. இதை பயன்படுத்தி தன்னைப் போன்று, ஆதரவற்ற திருநங்கைகளை தத்தெடுத்து தனது பிள்ளைகளாய் வளர்த்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டி வருகிறார். தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய கீர்த்தனா, "இன்னைக்கும் ரோடுகள்ல திருநங்கைகள் யாசகம் கேட்கிறத பார்க்கும்போது மனசு கிடந்து துடிக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுது. அது என் கடமை மட்டுமல்ல. இந்த சமூகத்தோட கடமையும் கூட. அதனால்தான் திருநங்கை சமூகத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பேர நான் இப்ப படிக்க வைக்கிறேன். அவங்களுக்கான முழு செலவையும் நானே ஏத்துகிட்டு, அவங்களுக்கு வழிகாட்டி வறேன்" என்கிறார் சற்று பெருமிதத்துடன்.

கால்நடை வளர்ப்பு குறித்தும் ஆலோசனை

ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்க்கும் திருநங்கை கீர்த்தனா முயற்சியை பார்த்து மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டும் 20 பேர் காளைகளை வளர்த்து வருகின்றனர். மேலும், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து பலர் கீர்த்தனாவை தொடர்பு கொண்டு காளை வளர்ப்பு குறித்து ஆலோசனைகள் கேட்டு வருவதையும், மகிழ்ச்சியோடு குறிப்பிடுகிறார் கீர்த்தனா. நாட்டு மாட்டு இனங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என தீராத வேட்கை கொண்டுள்ளார். பொதுவாக கால்நடை வளர்ப்பு பற்றி ஆலோசனை கேட்க யார் முன் வந்தாலும் அதற்கு தான் தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்.

சமூகத்தோடு நாங்களும் ஒட்டி வாழ்கிறோம்

மேலும் கீர்த்தனா கூறுகையில், "இது போன்ற சின்னஞ்சிறு முயற்சிகளில் நமது அரசு அதிகாரிகள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் எங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். மற்ற எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு அளிப்பதுபோல் எங்களுக்கும் ஜல்லிக்கட்டு வாடி வாசல்களில் காளைகளை அவிழ்க்க வாய்ப்பு தர வேண்டும். அப்போது தான், சமூகத்தோடு நாங்களும் ஒட்டி வாழ்கின்றோம் என்ற உணர்வு எங்களுக்குள் ஏற்படும். ஆகையால் இதனையே என்னோட வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன்" என பெருமூச்சுடன் கூறி முடித்தார்.

இளைஞர்களுக்கு தாயாக மாறிய கீர்த்தனா

கல்லூரி பயிலும் வயதில் உள்ள இளைஞர்கள் கூட 'அம்மா.. அம்மா..' என்று அழைத்தபடியே இவரது ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை பராமரிப்பதற்கும், பயிற்சி அளிப்பதற்கும் உதவி செய்துகொண்டு நம்பிக்கைக்குரிய பிள்ளைகளாக வலம் வருவது தன்னுடைய பலம் என்று பெருமையோடு சுட்டி காட்டுகிறார் கீர்த்தனா. இந்த முறை மதுரை மாவட்டத்தின் வாடி வாசல்களில் தன்னுடைய காளைகளும் களமிறங்கும் என்று நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறார். 'கீர்த்தனாவின் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்' என்று நாமும் வாழ்த்துவோம்.

