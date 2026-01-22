ETV Bharat / state

முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை ஜென்சி - அரசுக்கு முன் வைத்த கோரிக்கை

திருநங்கைகள் குறித்து முறையான புரிதல் இல்லாமல் கேலி, கிண்டல் செய்யும் நிலை தற்போதும் உள்ளது. அதனை முழுவதும் மாற்றும் வகையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை ஜென்சி
முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை ஜென்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 6:30 PM IST

சென்னை: சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை ஜென்சி இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 167 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என். ரவி தலைமை வகித்து பட்டங்களை வழங்கினார். இன்று நேரடியாக 1,323 பேர் பட்டம் பெற்றனர். மேலும் சென்னை பல்கலைக்கழக துறை சார்ந்த மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளை சார்ந்த 1,72,463 மாணவ மாணவிகள், தொலைதூர கல்வி முறை மூலம் பட்டம் பெற்ற 19,859 மாணவ மாணவிகள், பிஹெச்டி பட்டம் என ஒட்டு மொத்தமாக 1,93,686 பேர் பட்டம் பெற்றனர். ஆனால், இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் கலந்து கொள்ளவில்லை.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் திருநங்கை ஜென்சி ஆளுநர் கையால் முனைவர் பட்டம் பெற்றார்.

இது குறித்து பேசிய ஜென்சி, ''எனக்கு இந்த நாள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையே முனைவர் பட்டத்தை பெற்றுள்ளேன்.

திருத்தணியை சேர்ந்த நாள் பள்ளியில் நன்றாக படிப்பேன். பள்ளிப் படிப்பை முடித்த பின்னர், சென்னை லயோலா கல்லூரியில் ஆங்கிலத் துறையில் முனைவர் பட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டேன். அதனை சிறப்பாக முடித்து தற்போது முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளேன். இது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் போது மாணவர்கள் மூலம் எந்த தொந்தரவும் எனக்கு வந்தது இல்லை. என்னை காப்பாற்றியது எனது கல்வி மட்டுமே. திருநங்கைகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். பாலின மாற்றம் குறித்த பார்வை முழுவதும் மாறுவதற்கு எங்களுக்கும் ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்க முன்வர வேண்டும்.

திருநங்கைகள் குறித்து முறையான புரிதல் இல்லாமல் கேலி, கிண்டல் செய்யும் நிலை இன்றைய சமூகத்தில் தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது. அதனை முழுவதும் மாற்றும் வகையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும். மேலும், அதன் மூலம் திறமைகளை வளர்த்துக் கொண்டு பணிக்கு செல்ல முடியும். எனவே, திருநங்கைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்'' என்று முனைவர் ஜென்சி கேட்டுக் கொண்டார்.

